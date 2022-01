Beatrice Rana chi è/ La fenomenale pianista che colleziona record

Chi è Beatrice Rana

Come, oramai, da tradizione la sera di Capodanno andrà in onda su Rai 1 lo show di Roberto Bolle Danza con me, in cui il ballerino cerca di rendere fruibile al grande pubblico la danza assieme a tanti ospiti provenienti anche dalla musica, dal cinema e dalla televisione. Durante la puntata in onda il 1 gennaio 2022 tra gli ospiti ci sarà anche Beatrice Rana, una pianista italiana.

DANZA CON ME 2022, ROBERTO BOLLE/ Diretta: conducono Serena Rossi e Lillo!

Beatrice Rana ha iniziato lo studio del pianoforte fin dalla tenera età tenendo il suo primo concerto con l’orchestra a nove anni e diplomandosi presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli all’età di 16 anni con lode e menzione d’onore.

Beatrice Rana orgoglio della musica classica italiana

Fin dall’inizio della sua carriera Beatrice Rana ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali e numerosi Festival musicali dedicati alla musica classica. All’età di 18 anni ha conseguito il primo premio al concorso internazionale di Montreal in Canada risultando così la più giovane vincitrice ad aggiudicarsi il primo premio nella competizione.

Nicoletta Peyran e Glenne Headly, compagna ed ex Malkovich/ Colpi di fulmine sul set

Beatrice Rana ha già fatto la sua apparizione all’interno della televisione all’interno del programma musicale condotto da Stefano Bollani assieme a sua moglie Valentina Cenni intitolato Via dei Matti numero zero su Rai 3.

LEGGI ANCHE:

Beppe Menegatti e Francesco, marito e figlio di Carla Fracci/ Un amore senza fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA