Beatrice Scolletta/ La prima Miss del 2020 è sposata con un calciatore (Vieni da me)

Tra gli ospiti della puntata odierna di “Vieni da Me” su Rai Uno c’è Beatrice Scolletta, la prima Miss Italia del 2020. Insignita della fascia di Miss365, la donna, mamma di due bambini (Leone e Vittoria Romana) che adora alla follia (come testimoniano i molteplici scatti postati sul proprio profilo Instagram), è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche. Sulla sua vita privata non si conoscono troppi dettagli e, in tal senso, la trasmissione odierna potrebbe/dovrebbe regalare qualche curiosità in più su di lei. Intanto, si sa che è sposata con un calciatore, di nome Roberto Mastrella. Si tratta, più dettagliatamente, di un giocatore di beach soccer, tesserato tra le fila del “Noname Team Nettuno”, che ricopre anche il ruolo di designer presso “Fenomeno Shop” e il “Noname Store Nettuno”. Dunque, un legame solido anche con il mondo della moda per la dolce metà della modella Beatrice Scolletta, capace di dividersi tra il lavoro e la famiglia. Staremo a vedere se la donna, nel salotto televisivo, di Caterina Balivo si lascerà andare a ulteriori confidenze e dettagli sulla sua quotidianità.

