Beatrice Valli concorrente di Ballando con le stelle 2021?/ Appello a Milly Carlucci

Beatrice Valli sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle? Lo show del sabato sera di Raiuno tornerà in onda in autunno. Al timone ci sarà sempre Milly Carlucci che sta costruendo un cast capace di mettere d’accordo sia i fans più adulti che quelli più giovani del programma. Come acceduto nelle precedenti edizioni, Milly Carlucci punterà su volti storici del mondo dello spettacolo italiano, su sportivi amatissimi, ma anche su modelle e influencer. Sempre molto attenta al mondo dei social e dei giovani, Milly riesce sempre a trovare i nomi giusti per incuriosire i telespettatori. Tra i tanti vip che vengono accostati a Ballando con le stelle 2021 spiccano Federico Fashion Style, Morgan e Sabina Guzzanti. Tra i tanti nomi, inoltre, spicca anche quello di Beatrice Valli.

Beatrice Valli, quarto figlio e appello per Ballando con le stelle/ "Mi piacerebbe.."

Beatrice Valli e l’appello a Milly Carlucci per Ballando con le stelle

Oltre ad occuparsi personalmente dei suoi tre bambini, Alessandro, Bianca e Azzurra, Beatrice Valli non ha mai smesso di lavorare insieme al compagno Marco Fantini. Da quando ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Marco con cui ha poi formato una splendida famiglia, ha realizzato tanti sogni privati e professionali. Tuttavia, Beatrice non nega che le piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle come riporta il settimanale Nuovo. “Come programmi posso dire che mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Trovo che Milly Carlucci sia una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello”, ha detto la Valli. Anche Sara Croce ha rivolto lo stesso appello a Milly Carlucci. La mamma di Ballando con le stelle risponderà?

