Beatrice Valli “Non trovo baby sitter causa reddito di cittadinanza”/ E’ polemica

Beatrice Valli costretta a rimanere a casa con i figli, cosa è successo?

Beatrice Valli non trova baby sitter. L’influencer ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Un utente in particolare ha chiesto come mai Beatrice non sia partita assieme al marito Marco Fantini nel suo viaggio di lavoro. Beatrice è infatti rimasta a casa assieme ai suoi figli Alessandro, Bianca e Azzurra. Purtroppo le baby sitter che avrebbero dovuto badare ai bambini hanno avuto dei gravi imprevisti. Beatrice Valli ha accusato il colpo tanto a chi le chiedeva come mai negli ultimi tempi sparissero donne delle pulizie e baby sitter, lei ha risposto: “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare…”.

La moglie di Marco Fantini ha poi condiviso il messaggio privato di una ragazza che le ha fatto notare come la colpa sia del reddito di cittadinanza: “Sta rovinando il mondo…lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha seriamente bisogno”. Beatrice Valli si è detta pienamente d’accordo con il pensiero della ragazza. La Valli ha avuto modo di confrontarsi anche con altre persone che le hanno sottolineato la difficoltà di trovare dei lavoratori: “Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così”. Beatrice Valli si è scagliata contro il reddito di cittadinanza ritenendo che questo sussidio abbia finito per avere gravi conseguenze sul mercato del lavoro.

Beatrice Valli smentisce le voci di gravidanza. Alcuni fan avevano notato un gonfiore sospetto alla pancia che avrebbe fatto intendere l’arrivo di un bebè. La modella ha poi chiarito di non essere in dolce attesa. Il gonfiore di pancia era dovuto invece ad un problema di salute dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Beatrice Valli è intollerante al lattosio, una patologia che provoca gonfiore.

Per questo motivo, la Valli ha sottolineato quanto possa essere inopportuno ricevere domande sul proprio aspetto fisico: “Trovo poco carino chiedere sempre o sostenere che io stia tenendo nascosta la gravidanza. Magari dietro questa domanda non c’è niente di male ma a volte si nascondono cose che fanno male, per cui una persona sta soffrendo o cose che banalmente non si vogliono esternare”. Beatrice ha poi fatto riferimento al fatto che utte le volte che ha rivelato di voler continuare ad allargare la famiglia le è stato risposto: “Ma non sei stanca di fare figli?” definendo questa domanda “assurda”.

