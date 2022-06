Beatrice Valli sexy nella “piscina dei peccati”/ Che succede dopo le nozze?

Beatrice Valli sorprende ancora il web: nuovi scatti sexy post-matrimonio con Marco Fantini

Il matrimonio e l’annessa organizzazione per la coppia storica di Uomini e donne, Beatrice Valli e Marco Fantini, sono stati piuttosto impegnativi seppur magici per i diretti interessati, tanto che i neo sposi si sono voluti concedere in questi giorni una vacanza all’insegna del relax in Puglia. La coppia ha deciso di riposarsi in un resort pugliese, ovvero la Masseria Borgo Ritella, dove l’ex tronista Beatrice Valli ha posato per degli scatti audaci, mentre indossava un succinto bikini nero che valorizzavano le sue curve perfette, e si immergeva in una vasca, che il marito ha soprannominato “la piscina dei peccati”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Il motivo? A quanto pare, il riferimento del soprannome è agli scatti di nudo a cui Beatrice si era lasciata andare in occasione del primo soggiorno vissuto nella rinomata Masseria e l’ormai nota piscina, in occasione della celebrazione dell’addio al nubilato. Nella stessa location pugliese, quindi, la Valli si era già ritagliata l’ultimo momento da donna single, insieme ad un gruppo di amiche, per poi finire completamente senza veli nella piscina da sogno. Ed entrambi i due momenti sono stati prontamente postati via Instagram dall’ex tronista di Uomini e donne, destando clamore e stupore mediatici, in particolare tra gli utenti attivi via social.

Marco Fantini e Beatrice Valli: si attende la luna di miele

E ora i fan della coppia storica del dating-show di Maria De Filippi, intanto, si chiedono semmai i due neo sposi vogliano partire per il tanto atteso viaggio di nozze. A quanto pare, secondo tgcom24, l’atteso viaggio almeno per il momento non si registrerà, salvo cambiamenti repentini in agenda per la coppia di neo sposi. Ma certo può dirsi che la vita post-Uomini e donne per la coppia vip possa dirsi una vera e propria “luna di miele”, data la mole di scatti social da sogno che i due influencer regalano all’ordine del giorno, agli internauti.

