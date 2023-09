Beatrice Valli: “Vado dallo psicologo. Non mi sentivo abbastanza”/ “Chiedere aiuto non dev’essere…”

La confessione di Beatrice Valli

Beatrice Valli, mamma di quattro figli, Alessandro, nato da una precedente relazione, Bianca, Azzurra e Matilda, frutto del suo amore con Marco Fantini, ha scelto di raccontarsi sui social. Ai fan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed oggi tra le influencer più apprezzate, condivide tanto della sua vita privata. Oltre a mostrare la propria quotidianità di mamma, moglie e donna che lavora, la Valli apre il proprio cuore spesso e, se durante la gravidanza ha condiviso tutti i momenti vissuti, stavolta sceglie di confessarsi ammettendo di aver chiesto aiuto ad uno psicologo per vivere serenamente.

Beatrice, diventata mamma da giovanissima, è riuscita a costruire una carriera brillante e una splendida famiglia insieme a Marco Fantini, conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Nonostante tutto, però, la Valli ammette di aver avuto un periodo in cui “non si sentiva mai abbastanza”. Da lì la scelta di chiedere aiuto.

Le parole di Beatrice Valli

“Il non riuscire a capire che tutto quello che facevo e avevo non era mai abbastanza, che potevo gestire meglio le mie amozioni e potevo esternare la mia stanchezza, che spesso camuffavo facendo finta che potessi fare tutto sempre e solo da sola, non era così!”. Con queste parole Beatrice Valli ha cominciato a raccontare la propria esperienza rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

Poi ha concluso così: “A quel punto mi sono detta: o mi faccio aiutare o dovrò convivere a vita con tutto questo caos che ho creato io ma posso risolvere facendomi aiutare. Così è stato, forza e coraggio! Chiedere aiuto non deve essere un problema!”.

