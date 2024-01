Beatrice Valli, vittima di una rovinosa caduta in montagna/ L’incidente dell’ex tronista di Uomini e donne

Beatrice Valli é vittima di un incidente in montagna

Beatrice Valli é l’ex volto di Uomini e donne più chiacchierato sui social, per la rovinosa caduta di cui é finita vittima. L’incidente si registra nel bel mezzo delle vacanze intraprese da Beatrice Valli con l’amato Marco Fantini, anche lui come lei ex volto di Uomini e donne, e in più i loro figli.

Ludovica Valli: "Le mie sorelle? Nessuna gelosia"/ "Mi sono stancata di provare a cambiare le cose..."

Beatrice Valli registra una brutta caduta in montagna, accidentale: «Ho visto le stelle e mia sorella rideva», é un sintesi lo sfogo sull’accadimento, social, che la rende un thread di discussione online.

L’influencer ha trascorso alcuni giorni sulle Dolomiti e la storia dell’incidente lei la condivide con il popolo nel web, una volta che pensa di rientrare a Milano. In occasione dell’ultima giornata di vacanza in montagna, l’ex Uomini e donne ha invitato anche la sorella Eleonora, a divertirsi sulla neve. Ma qualcosa va storto, diventando content negativo per l’influencer attiva sui social.

Beatrice Valli e la sorella Ludovica hanno litigato?/ Lei smentisce: "Sono più unita a mia sorella Eleonora"

Il ritorno a casa é amaro per la Valli & Fantini family protagonista del viaggio, poiché Beatrice riporta tra i danni per l’incidente un livido molto grande sul fondoschiena, come lei spiega nel racconto condiviso su Instagram.

Mentre Beatrice Valli si prepara a lasciare la montagna e a ripartire per tornare a casa a Milano, lei stessa racconta ai fan e non nel web come si sia procurata la botta viola che aveva attenzionato nelle storie poco prima, un un messaggio scritto: «Ho visto le stelle… un bel livido non poteva mancare prima del rientro». Lo sfogo social attenziona, inoltre: «Praticamente ieri, eravamo sulla neve ma di notte si è ghiacciato tutto e noi andiamo sempre a sciare la mattina perché preferiamo, così il pomeriggio stiamo un po’ più tranquilli con i bambini. Ci avevano avvisato che fosse tutto ghiacciato ma ci avevano anche detto che sulle piste avremmo potuto sciare tranquillamente. Le bambine, però, non volevano sciare e quindi io sono rimasta con loro ma ho pensato di indossare le scarpe normali e non gli stivali da neve».

Beatrice Valli e Marco Fantini: "Nel 2024 ci sposeremo in chiesa"/ "Dopo Uomini e Donne ci siamo separati"

Quindi, Beatrice Valli conclude, senza lesinare una mention intrisa di delusione della sorella, compagna di vacanza: «Non avevo visto una lastra di ghiaccio e sono scivolata di schiena sbattendo il coccige. Sono rimasta senza respiro per almeno 10 secondi… un male atroce e mia sorella Eleonora rideva da lontano. Mi sono fatta malissimo».

Uno sfogo che la dice lunga sulla netta distinzione tra il sentiment personale e quello altrui, rispetto ad una data situazione come quella di dolore vissuta dall’ex Uomini e donne. Beatrice Valli si sarebbe aspettata una reaction diversa dalla sorella rispetto all’incidente, il che induce a riflettere che nessuno riesca mai davvero a mettersi nei panni dell’altro e a comprenderlo a pieno, tanto da poter deludere l’aspettativa altrui in un rapporto anche consolidato, familiare.

Nel frattempo, intanto, l’altro ex Uomini e donne, Armando Incarnato, é accusato di un intervento di chirurgia…













© RIPRODUZIONE RISERVATA