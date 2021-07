Beatrice Vendramin, fidanzata Fred De Palma/ “Ciò che metti sui social resta sempre”

Beatrice Vendramin è la fidanzata di Fred De Palma. I due sono legati da diverso tempo e non disdegnano di pubblicare foto di coppia sui social dove sono due “superstar”. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2019: lui veniva fuori da una importante storia d’amore con la fashion blogger Valentina Fradegrada, mentre lei era stata legata a Ludovico Dagnoni conosciuto proprio sul set di Alex & Co., la serie tv Disney che le ha regalato la grandissima popolarità tra i giovanissimi trasformandola in un personaggio pubblico amatissimo e seguitissimo sui social.

Fred De Palma e Anitta, Un altro ballo/ L'esplosione del reggaton a Battiti Live

Basti pensare che la bella Beatrice conta più di 1 milione di follower su Instagram. Parlando proprio dei social e di come abbiano cambiato le nostre vite, la influencer ed attrice dalle pagine di Vanity Fair ha rivelato: “ho avuto il mio primo smartphone a 14 anni, quando ho iniziato a lavorare per Disney. Le mie amiche lo avevano già da un po’, io insistevo ma i miei genitori sono stati irremovibili. E col senno del poi credo abbiano fatto bene, quella è l’età giusta per iniziare ad usare i social”.

Fred De Palma: "Reggaeton conquista piano piano"/ "Sogno hit mondiale con Bull Nene"

Beatrice Vendramin e Fred De Palma: amore social si, ma…

Beatrice Vendramin e Fred De Palma sono una delle coppie più belle mai viste sui social dove entrambi sono seguitissimi. La bella Beatrice, dopo il grandissimo successo della serie Disney Alex & Co. è diventata una beniamina per milioni di adolescenti che non si perdono una foto e una Instagram Stories. Non solo, la Vendramin è anche su TikTok, il social network che oramai conta milioni di accessi al secondo.

“Lì l’età media dei miei follower va dai 9 ai 20 anni. Credo però che su TikTok i genitori si sentano più sicuri perché sono contenuti più legati all’intrattenimento puro. C’è creatività e divertimento” – ha detto la Vendramin parlando del fenomeno TikTok che utilizza i social network anche per promuovere campagne sociali come ha fatto lo scorso Natale. “Ho partecipato ad “Angeli per un giorno”: ricevevi la letterina di un bambino che vive in una casa famiglia ed esaudivi il suo desiderio. C’è stata grande partecipazione, ne sono orgogliosa” – ha raccontato la influencer che però ha fatto una doverosa precisazione parlando di vita privata “nel 2017 ho perso la voglia di comunicare alcuni aspetti della mia vita privata. Detesto le robe di coppia: mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre”.

Fred De Palma "Fondo il reggaeton italiano"/ "In Colombia e a Miami ho capito che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA