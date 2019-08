Fred de Palma e Beatrice Vendramin/ Foto, le lingue si intrecciano tra le polemiche!

Fred de Palma e Beatrice Vendramin in volo e non solo perché sono comodamente seduti su un aereo nel loro ultimo scatto social ma per via del loro passionale bacio che ha lasciato tutti senza fiato, o quasi. Come sempre c’è qualcuno che non gradisce queste esternazioni e che, quindi, si mette comodo davanti al proprio pc nascondendosi dietro la sua tastiera per accusare e puntare il dito su due giovani rei di aver mostrato “le lingue” nel loro scatto Instagram. Da una parte c’è il famoso rapper sempre in vetta alla classifica mentre dall’altra c’è l’attrice di tante fiction, in mezzo le loro lingue che si intrecciano a favore di fotocamera che immortala il momento che è stato poi condiviso sui social per la gioia di amici e colleghi che hanno subito commentato lo scatto. I due, invece, si sono limitati a commentare condividendo cuori e lingue.

IL BACIO CON BEATRICE VENDRAMIN

Sappiamo che Fred De Palma, Federico Palana, ha lasciato la sua Torino per Milano e che negli anni passati è stato sotto i riflettori del gossip per via della sua relazione biennale con la fashion blogger Valentina Fradegrada, ma poi tutto è finito dopo l’annuncio di una pausa di riflessione. Il rapper è da sempre molto riservato quando si parla di vita privata ma all’epoca dei fatti parlò di un tradimento ai suoi danni da parte della fidanzata, e adesso? Ormai dallo scorso febbraio si parla di una sua liason proprio con l’attrice di Disney Channel (e non solo) Beatrice Vendramin. In un primo momento si è parlato di un flirt ma, a quanto pare, le cose sono più serie di così visto che, almeno secondo i rumors, i due stanno insieme almeno da sei mesi. Se son rose fioriranno, se son lingue…

