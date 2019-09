Fred de Palma e Beatrice Vendramin come Lili e Vagabondo/ “Per incontrarsi basta…”

Fred De Palma e Beatrice Vendramin tornano a far sognare i fan. Se nei giorni scorsi a far parlare di loro è stata la foto con al centro un incontro di lingue ad alta quota, questa volta i due appaiono sui social in versione romantica. Mentre il rapper ha postato una foto a bordo di una barca con un tenero bacio (e il lato b della fidanzata in bella vista) al grido di “Per incontrarsi basta un po’ di fortuna”, dall’altra parte l’attrice ha ricambiato con la foto che potete vedere a corredo dell’articolo. In particolare, la foto mostra Fred de Palma e Beatrice Vendramin in versione Lilli e Vagabondo visto che stanno condividendo un piatto di spaghetti e, in particolare, uno spaghetto. Chi ha visto il famoso film d’animazione sa bene che i due cagnolini alla fine hanno lasciato che le loro labbra si sfiorassero e sicuramente avranno fatto lo stesso anche loro due.

BEATRICE VENDRAMIN E FRED DE PALMA ROMANTICI SUI SOCIAL

Chi li segue sa bene che i due sono ormai una coppia fissa da mesi, tra alti e bassi e non senza polemiche. Sappiamo che Fred De Palma, Federico Palana, è finito al centro del gossip per via della sua relazione biennale con la fashion blogger Valentina Fradegrada ma poi tutto è finito o, almeno, in un primo momento si era parlato di paura di riflessione e poi tutto è svanito. Fred de Palma è da sempre geloso della sua vita privata e non parla molto volentieri nemmeno delle sue ex anche se si è parlato della possibilità che fosse stato tradito dalla fidanzata. Ormai dall’inizio di quest’anno è spuntata nella sua vita Beatrice Vendramin e i due sembrano ormai inseparabili, soprattutto da qualche mese. Se son rose fioriranno, di sicuro..

© RIPRODUZIONE RISERVATA