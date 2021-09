Beatrice Vendramin, fidanzata Fred De Palma/ Tra loro una forte differenza d’età

Brianzola, classe 2000, Beatrice Vendramin è la fidanzata del cantante Fred De Palma. Lei e Federico – questo il suo vero nome – si sono conosciuti nel 2019 dopo aver concluso due storie importanti, Beatrice con Ludovico Dagnoni, di cui si era innamorata sul set di Alex & Co., e Fred con Valentina Fradegrada, nota fashion blogger con la quale è stato fidanzato per circa due anni. Non si hanno molti dettagli sulle circostanze del loro primo incontro. Sappiamo solo che i due stanno insieme ormai da tre anni, e che sono molto affiatati nonostante una forte differenza d’età (si parla di ben 11 anni).

Fred De Palma e Anitta/ La coppia dell'estate dopo Battiti Live pronti a conquistare i Seat Music Awards

Attrice, cantante e modella, la Vendramin è una vera e propria icona della generazione Zeta. Nel 2015 si è affermata come protagonista di Alex & Co. la situation comedy targata Disney in cui vestiva i panni di Emma, mentre nel 2016 ha debuttato sul grande schermo nella commedia diretta da Luca Lucini Come diventare grandi nonostante i genitori. In quest’ultimo film, ha affiancato attori del calibro di Giovanna Mezzogiorno, Matthew Modine e Margherita Buy.

Fred De Palma/ "Così ho scoperto il reggaeton e Anitta"

La carriera di Beatrice Vendramin

Parlando sempre della sua carriera, Beatrice Vendramin ha preso parte alla fiction di Rai1 Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Sempre nel 2017 è uscito I piedi per terra, la testa nel cielo, il suo primo libro, mentre la sua fama continuava a crescere soprattutto tra le sue coetanee. Sono in tutto un milione i follower che Beatrice conta su Instagram, merito soprattutto della sua simpatia e del suo entusiasmo nel portare a termine i suoi progetti.

Attualmente, Beatrice “alterna le sue giornate tra i set, lo studio, gli amici e tanta musica nelle cuffie”, come si legge nella bio pubblicata sul suo sito ufficiale. E, in tutto questo, non dimentica di fermarsi di tanto in tanto per condividere i suoi successi sui social.

Fred De Palma a Battiti Live con "Ti raggiungerò"/ Duetto con Ana Mena e gag con..

© RIPRODUZIONE RISERVATA