Cos’hanno in comune Beatrix Niederwieser e Delia Gualtiero? Risposta: Red Canzian. Le due donne infatti sono rispettivamente l’attuale moglie e l’ex del cantante dei Pooh, protagonista oggi a Scherzi a parte su Canale 5. Ripercorriamo le tappe più importanti delle loro vicende. All’anagrafe Adele Regina “Delia” Gualtiero, il primo incontro fra i due, entrambi appartenenti al mondo della musica, avvenne nel 1978. Come raccontato dalla stessa Delia Gualtiero in un’intervista di qualche tempo fa per “Il Giornale di Vicenza”, “Red Canzian divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara“.

Chiara Canzian, figlia Red Canzian/ Lui, "essere vegano mi ha salvato da infarto"

Il riferimento è a Chiara Canzian, figlia della coppia che intraprese la stessa strada dei genitori nel mondo della musica, con tanto di partecipazione al Festival di Sanremo nel 2009. La relazione tra Delia Gualtiero e il polistrumentista dei Pooh ebbe fine nel 1992.

Beatrix Niederwieser e Delia Gualtiero, moglie ed ex di Red Canzian dei Pooh

Occupiamoci adesso di Beatrix Niederwieser, attuale moglie di Red Canzian. A quella che il cantante dei Pooh non esita a definire la propria “Musa” è legato da oltre 20 anni: la coppia è infatti legata ufficialmente dal 2000. L’inizio del Terzo Millennio ha baciato il matrimonio di una coppia che ha sempre protetto se stesaa dal clamore patinato del mondo dello spettacolo preferendo custodire lontano da occhi indiscreti la propria vita privata.

Beatrice Niederwieser e Delia Gualtieri, moglie e ex Red Canzian/ Famiglia bellissima

Stando ai risultati si può dire che la scelta sia stata azzeccata. Red Canzian e Beatrix Niederwieser sono una coppia affiatata, come ha raccontato qualche tempo fa lo stesso cantante ad “Io e te”, la trasmissione di Pierluigi Diaco: “Abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio il 9 luglio (2020, ndr) ma stavamo insieme già da 8 e ci conoscevamo da altri 10. È una vita che ci conosciamo“. Molto bella la descrizione della moglie fatta da Red Canzian al settimanale “Gente”: “Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci fosse l’unica cosa da fare. Beatrice è diplomata in pianoforte, sa ascoltare con il cuore e consigliarmi per il meglio“.

Red Canzian/ “La morte di Stefano D'Orazio un dolore che non si può raccontare”

Red Canzian a Diaco ha anche ammesso: “Sono molto fortunato, la mia è una famiglia che arriva da due famiglie. Philipp non è mio figlio di sangue, ma ho conosciuto Bea che era incinta e quindi l’ho visto nascere. Con la prima moglie è nata Chiara, ma la cosa bella è che si considerano due fratelli. Chiara è un angelo quando canta mentre Philipp è un musicista stupendo“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA