Beatrix tra Cristian e Brando a Uomini e Donne/ Lei non si dichiara e i tronisti la lasciano a casa

Beatrix tra Brando e Cristian a Uomini e Donne

Il trono classico di Uomini e Donne comincia ad entrare nel vivo. Se il percorso di Manuela Carriero sta procedendo a piccoli passi e, nel corso della registrazione del 14 settembre, è uscita con Carlo, diverso è il trono di Cristian Forti e Brando. I due tronisti, pur essendo molto diversi tra loro, hanno scelto di conoscere meglio Beatrix. La corteggiatrice, nelle scorse registrazioni, è uscita con entrambi i tronisti scatenando la dura reazione di Cristian che, sin dal video di presentazione, aveva ammesso di sperare di non dover dividere le corteggiatrici con il suo collega.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 settembre: prime esterne per Brando, Cristian e Manuela?

Cristian non gradisce la scelta di Beatrix di non dichiararsi volendo conoscere ragazze che siano esclusivamente interessate a lui. E Brando? Un’importante novità arriva dall’ultima registrazione.

Brando e Cristian non escono con Beatrix

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 14 settembre pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Beatrix non è uscita con nessuno dei due tronisti. Sia Brando che Cristian, infatti, hanno scelto di lasciarla a casa in attesa di una sua decisione. Nel corso della prossima registrazione, dunque, Beatrix si dichiarerà per Brando o per Cristian?

Barbara De Santi, appuntamento con Alessio a Uomini e Donne/ Lui bacia un'altra dama e lei lo liquida

Nel frattempo, quest’ultimo, ha deciso di portare in esterna una nuova corteggiatrice che si chiama Virginia. Nessuna indiscrezione, invece, sulle esterne di Brando. Per scoprire, dunque, cos’è successo in studio tra Brando, Cristian e Beatrix, non ci resta che aspettare la messa in onda della registrazione del 14 settembre.

LEGGI ANCHE:

Roberta Di Padua e Cristina Tenuta, lite a Uomini e Donne/ Il nuovo cavaliere Marco scatena lo scontro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA