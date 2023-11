Beatriz e Raffaella tornano per Brando a Uomini e Donne/ Tina sbotta: “L’amore per le telecamere…”

Il ritorno a Uomini e Donne di Beatriz e Raffaella

Nelle scorse puntate, Brando aveva avuto un durissimo scontro con Beatriz e Raffaella in seguito al quale le due corteggiatrici avevano scelto di abbandonare la trasmissione lasciando lo studio in malo modo. A distanza di giorni, però, sia Beatriz che Raffaella sono tornate sui loro passi e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 29 novembre, Maria De Filippi annuncia la loro presenza in studio. “Che coerenza” – esordisce Tina Cipollari dopo l’annuncio di Maria. In seguito all’ingresso in studio di Beatriz e Raffaella, la bionda opinionista punta il dito contro entrambe le corteggiatrici.

“Complimenti per la vostra coerenza. Raffaella è uscita mandando tutti a quel paese e sembrava una belva e poi adesso è tornata e sembra un agnellino. Personalità zero”, aggiunge Tina. “Quando ti piace una persona forse diventa anche così “Sì, quando ti piacciono le telecamere. L’amore per le telecamere supera l’amore per un uomo”, ribatte Tina.

Tina Cipollari contro Beatriz

Raffaella, poi, spiega il motivo per cui ha deciso di tornare in trasmissione. “Sono tornata perché so di aver sbagliato. Non m’importa di essere incoerente perché quando ti piace una persona l’orgoglio si mette da parte“, spiega Raffaella chiedendo scusa a Brando per l’atteggiamento avuto nelle scorse puntate. “Io me ne sono andata per impulsività”, spiega invece Beatriz.

“Siete andate via perché eravate convinte che lui sarebbe venuto a prendervi. Rendendovi conto che lui è stato fermo sulla sua posizione, come due pecore, siete tornate”, commenta Tina. “Dagli errori si impara e si capiscono tante cose. Quando pensi di perdere una persona ci rifletti”, ribatte Beatriz ma Tina lancia una nuova frecciatina – “Sarebbero belle parole dette da una persona credibile e realmente interessata. Non mi sei mai piaciuta”. Poi un consiglio a Brando: “Brando non ti lasciar confondere. Non hai bisogno dei miei consigli perché sei un ragazzo preparatissimo e intelligentissimo, ma non ti lasciare abbindolare da lei perché questa non è personalità, è furbizia”, conclude Tina.

