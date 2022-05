Beatriz Marino nasconde un segreto con Roger Balduino?/ “Non cercarmi più, quando…”

L’isola dei famosi 2022: missione fallita per Beatriz Marino, c’entrano Roger Balduino e Estefania Bernal

Infiamma il gossip made in Italy quello che potrebbe definirsi un possibile nuovo triangolo amoroso televisivo esploso in Honduras, a L’isola dei famosi 2022, che vede protagonisti la coppia honduregna Roger Balduino e Estefania Bernal, e l’ex fiamma del modello Beatriz Marino. Quest’ultima è sbarcata di recente in Honduras con l’intento di riprendersi l’amato ex, una missione che però si è rivelata molto presto “impossible”, complice il legame inscindibile venutosi a creare in Honduras tra i due neo piccioncini, Estefania e Roger.

Il modello sembra aver dimenticato la bionda ex per la nuova fiamma mora, eppure non pochi telespettatori sono pronti a scommettere che lui stia mandando avanti una strategia mediatica di marketing, per visibilità e consensi del pubblico e quindi il business, sfruttando le attenzioni della seducente Bernal. E intanto, poco prima dello sbarco della bionda a L’isola dei famosi 2022, Dagospia ha lanciato un’indiscrezione su un presunto segreto custodito dalla bella Beatriz Marino: “Una news flash. Prossimamente L’Isola dei Famosi ospiterà a Cayo Cochinos l’ex fidanzata del prestante modello brasiliano Roger Balduino. Taal Beatriz Marino arriverà in Honduras per un confronto tra ex. C’è qualcosa che nessuno immagina. Quale inconfessabile segreto nasconde la bellissima brasiliana? Ah non saperlo…”.

Un tema spinoso, per il modello Balduino, su cui poi Alberto Dandolo ha aggiunto: “Tutti a chiedersi quale sia il segreto inconfessabile della bombastica brasiliana Beatriz Marino sbarcata nei giorni scorsi sull’isola dei morti di fama. Ma soprattutto autori e produttori del reality ne sono a conoscenza? Ah, non saperlo…”.

Nell’attesa che venga fatta luce sul segreto presunto della coppia storica Beatriz Marino e Roger Balduino, nel frattempo spuntano alcuni particolari della vita della bionda e ormai ex special guest a L’isola dei famosi 2022. Beatriz ha origini brasiliane come Roger e lavora da modella residente a Milano e ha studiato Legge, e in una missiva destinata pubblicamente a Balduino -poco prima del suo sbarco in Honduras- potrebbe aver anticipato il segreto di cui tanto parlano i beninformati del gossip: “Ciao Roger sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia quando mi hai detto qualsiasi cosa succederà ci sarò. Abbiamo vissuto cose importanti come quando sei venuta a casa mia a San Paolo, quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma e tuo figlio. Il primo compleanno festeggiato insieme, il primo Capodanno a Rio, il nostro primo San Valentino. Invece dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per me e la nostra storia. Per me finisce qui e non cercarmi più una volta che torni in Italia”.

