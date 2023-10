Beatriz Orsi nella bufera?/ Spunta un post della corteggiatrice di Brando contro Uomini e Donne e…

Beatriz Orsi e le vecchie critiche a Uomini e Donne

Tra le tante ragazze presenti nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Cristian Forti e Brando, spunta sicuramente Beatriz Orsi. Bellissima, ha attirato immediatamente le attenzioni sia da parte di Brando che si Cristian. Dopo essere uscita con entrambi, messa di fronte ad una scelta, si è dichiarata per Brando con cui c’è stato anche un bacio. Tuttavia, nelle ultime puntate, Beatriz è finita spesso al centro della polemica, prima per aver parlato con Virginia, corteggiatrice di Cristian, esortandola a stare attento al tronista e poi per aver discusso con Raffaella, corteggiatrice dello stesso Brando. Di fronte all’atteggiamento di Beatriz che commenterebbe tutto con tutti, Brando ha anche perso la pazienza esortandola a pensare al suo percorso.

Anche il popolo del web si è scagliato in parte contro la Orsi non credendo totalmente al suo interesse per Brando e, scovando sui suoi profili social, è saltato fuori un vecchio commento in cui la corteggiatrice criticava Uomini e Donne in passato.

Beatriz Orsi e il post su Uomini e Donne

Gli utenti del web hanno ripescato un vecchio commento in cui Beatriz Orsi puntava il dito contro alcune trasmissioni tv tra cui anche Uomini e Donne. Era il 18 marzo 2021 quando la puntata di Uomini e Donne non fu trasmessa in memoria delle vittime del Covid. Una decisione che fu annunciata con un comunicato e che fu commentata dalla stessa Beatriz sui social.

“Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”, scriveva l’attuale corteggiatrice. L’argomento sarà motivo di discussione nella prossima registrazione del dating show di canale 5?

