Beautiful/ Anticipazioni 1° febbraio: Sheila nasconde un altro segreto a Finn…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 1° febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 1° febbraio ci svelano che Hope informa Liam che è ferma sulla sua decisione su Deacon: vuole suo padre nella sua vita. Liam le ricorda che non c’è solo lei, ma in ballo c’è il loro rapporto e la loro famiglia. Il giovane Spencer dice di essere comprensivo, ma non dimentica quante volte Deacon l’ha fatta soffrire. Hope insiste che vuole dargli una seconda possibilità perché vuole fidarsi del suo istinto. Liam continua ad opporsi, e alla fine i due arrivano a un punto morto. Intanto, Ridge è certo che Liam riuscirà a far cambiare idea a Hope, spiegandole razionalmente il problema che Deacon potrebbe rappresentare nelle loro vite. Brooke, invece, teme che l’argomento possa complicare il loro matrimonio.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Finn vorrebbe saperne qualcosa di più sul padre biologico, ma Steffy gli sconsiglia di andare da Sheila per chiederle informazioni. Non sarebbe una buona idea. Finn lo sa, ma si chiede se suo padre sappia di lui. Thomas entra in ufficio e poco dopo il dottore esce per andare a pranzo a Il Giardino. Thomas quindi incoraggia la sorella a raggiungerlo per fargli una sorpresa. Nello stesso momento, al ristorante, Jack si incontra con Sheila e la ringrazia per aver mantenuto il loro segreto (Jack è il padre biologico di Finn, come era stato detto nelle puntate precedenti della soap). L’uomo pensa che sia un bel cambiamento, dato che nei mesi precedenti non aveva fatto altro che evitarla e attaccarla. Jack continua a parlare e Sheila vede arrivare Finn: sul volto dell’uomo c’è il panico perché suo figlio non deve vederli insieme. A quel punto, Jack si nasconde e Sheila saluta Finn….

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke è pronta a sostenere sua figlia su qualunque decisione prenderà in merito a Deacon, così la lascia sola mentre ne parla con Liam. Intanto, Ridge, preoccupato per la presenza di due persone pericolose come Deacon e Sheila nelle loro vite, incarica Justin di scoprire qualcosa in più in merito al loro rapporto e se è vero che quanto lui era dietro le sbarre avevano iniziato a scambiarsi delle lettere. Hope ricorda a Liam che anche suo padre ha fatto cose di cui non è orgoglioso, eppure non lo hanno allontanato. Allo stesso modo, Hope crede che Bill sia cambiato. Liam le dà ragione ma teme che questa situazione possa allontanarli e creare una frattura nel loro matrimonio.

