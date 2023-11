Beautiful/ Anticipazioni 1 novembre 2023: Sheila è morta, Thomas vuole l’affidamento di Douglas

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 1 novembre 2023

Le anticipazioni di Beautiful in onda oggi, mercoledì 1 novembre 2023, svelano che, al centro della trama, ci sarà il destino di Sheila il cui ritorno a Los Angeles ha sconvolto la vita di tutti, in particolare quella di Steffy e Finn che, dopo aver rischiato di non rivedersi mai più, si sono finalmente ritrovati ricominciando ad amarsi. L’ombra di Sheila, tuttavia, continua a preoccupare non solo Steffy e Finn, ma anche tutti i Forrester. La notizia che tutti stavano aspettando, però, è più vicina del previsto. Il detective Sanchez convoca tutti alla Forrester per dare loro una comunicazione importante.

Brooke, così, chiama tutti gli interessati annunciando l’incontro con il detective Sanchez. I primi ad arrivare sono Finn e Steffy che, dopo aver trascorso una notte di passione, tornano alla realtà in attesa di scoprire il motivo della riunione alla Forrester. Dopo l’arrivo di tutti i convocati, Sanchez annuncia il ritrovamento di una macchina e di alcuni resti umani che, probabilmente, appartengono a Sheila Carter.

Mentre alla Forrester è in corso la riunione con il detective Sanchez, Thomas e Hope sono all’oscuro di tutto e alle prese con un’importante decisione sul loro futuro. Thomas, in particolare, ormai sicuro di ciò che desidera dalla vita, a casa di Hope, confessa a quest’ultima di sentirsi pronto ad assumersi tutte le responsabilità di padre. Il figlio di Ridge e Taylor annuncia così l’intenzione di chiedere l’affidamento esclusivo di Douglas che era stato affidato a Hope per permettergli di curarsi tranquillamente.

Ora, però, che la situazione è decisamente cambiata e che ha ripreso totalmente possesso della propria vita, Thomas vuole ricucire un rapporto con suo figlio andando a vivere con lui a Villa Forrester. Una scelta, quella di Thomas, che spiazza letteralmente Hope, molto legata al bambino.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy e Finn si sono finalmente ritrovati a Montecarlo e con i loro bambini sono tornati a Los Angeles ricominciando a vivere come una famiglia. Ridge e Taylor, nel frattempo, felici per la figlia, si sono lasciati andare ad un bacio. Nonostante la ritrovata felicità, tutti i Forrester sono preoccupati per l’assenza di notizie di Sheila che continua a nascondersi da Deacon che, nel frattempo, trascorre il proprio tempo con Hope e Brooke.

Sheila, decisa a non farsi trovare dalla polizia, porta avanti il suo piano segreto mentre Thomas, stanco di vivere a metà, decide di riprendere in mano la propria vita ricominciando, prima di tutto, a fare il padre di Douglas.











