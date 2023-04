Beautiful/ Anticipazioni 10 aprile: Douglas rivela a Thomas di Brooke e Deacon…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 aprile ci svelano che Thomas nota del turbamento in Douglas e gli chiede cos’è successo; il bambino gli spiega che non stava scherzando quando ha raccontato di aver visto Brooke baciare “Babbo Natale”, ma nessuno gli ha creduto. Intanto, Grace cerca di capire perché Paris si ostini a non volere una relazione stabile con Zende, preferendo uscire con più ragazzi. In quel momento entra Carter. Grace spiega che sta chiedendo a sua figlia i motivi per cui ha rifiutato la proposta di Zende. Paris insiste, spiegando alla madre di non essere pronta per il matrimonio. La donna, però, continua a spiegare che non troverà un ragazzo migliore di Zende, al che sprona l’avvocato a darle ragione. Rimasti soli, Paris e Carter si baciano, ma Grace li osserva da fuori la porta senza essere vista. A Il Giardino, Sheila è convinta che il suo piano di far crollare Brooke abbia funzionato dato che Deacon non l’ha più contattata da quella sera.

Beautiful, anticipazioni puntata 10 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Thomas chiede a Douglas se ha effettivamente visto nonna Brooke baciare Babbo Natale e crede fosse, in realtà, suo nonno Ridge. Il bambino chiarisce che non è successo alla vigilia di Natale, ma all’ultimo dell’anno. Thomas chiede se ha visto la faccia del presunto Babbo Natale e domanda al figlio di pensarci bene, al che gli risponde di esserne sicuro: nonna Brooke stava baciando il papà di mamma Hope. Thomas quindi capisce tutto e realizza che la Logan era in compagnia di Deacon a Capodanno. Sconvolto, il Forrester abbraccia suo figlio e poi lo ringrazia per aver detto la verità. In quell’istante arriva anche Steffy che chiede cosa stia succedendo…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke confida a Hope che la sera di Capodanno ha baciato Deacon sotto l’effetto dell’alcol, e ora teme che “il segreto” venga fuori, e che Douglas si lasci sfuggire di averli visti. Se Ridge dovesse venirlo a sapere, non la perdonerebbe mai! Allo stesso tempo, Steffy è sicura che prima o poi Brooke compirà un passo falso da spingere suo padre Ridge a tornare da Taylor. Intanto, Paris e Carter continuano a vedersi di nascosto, non resistendo più alla loro attrazione reciproca. Una chiamata di Grace riporta la ragazza alla realtà: la donna vuole infatti sapere perché sua figlia non sta più frequentando Zende e pretende spiegazioni. Nel frattempo, Douglas è a casa di Ridge, Taylor, Steffy e Thomas. Brooke ha paura che il bambino possa raccontare tutta la verità e condivide i suoi timori con Hope e Liam.

