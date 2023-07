Beautiful/ Anticipazioni 11 luglio 2023: Sheila, anche Ridge e Taylor la affrontano

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’11 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’11 luglio ci svelano che messa alle strette, alla fine Sheila confessa di aver ucciso Finn, ma aggiunge tra lacrime e grida che si è trattato solo di un incidente. L’orrore di ciò che ha fatto la perseguita ogni minuto della sua vita. Steffy si augura che lei muoia dietro le sbarre, mentre Sheila spiega che non avrebbe mai potuto far del male intenzionalmente a suo figlio. Finn rappresentava l’ultima sua possibilità di poter riallacciare i rapporti con la sua famiglia. Ancora più in collera, la Carter accusa la giovane nuora del drammatico incidente. Questo non sarebbe mai successo se le avesse mostrato un po’ di compassione. Finn sarebbe ancora qui se non fosse per Steffy. Quest’ultima vuole lanciarsi contro la temibile suocera, ma Ridge la trattiene.

Ridge e Taylor sono indignati per il fatto che Sheila stia cercando di incolpare Steffy per la morte di Finn. Ignare di tutto, Brooke e Hope sono sconcertate dal fatto che i Forrester potrebbero accogliere la Carter nella loro vita, considerando a tutto il male che quella donna ha causato alla loro famiglia. Deacon insiste che oggi potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo per Sheila. Hope pensa che ci sia dell’altro, al che suo padre le spiega come la Carter e Taylor abbiano condiviso un’esperienza che ha rafforzato il loro legame.

Beautiful, anticipazioni puntata 11 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor si scaglia contro Sheila per aver incolpato Steffy per il caos che ha causato. La Carter le ricorda che le ha salvato la vita e le era grata. La dottoressa si arrabbia con se stessa per non aver capito che la sua “nuova” amica le stava mentendo per tutto il tempo che erano insieme, al che realizza che la donna non è mai cambiata. Nel frattempo, Hope e Brooke restano scioccate dal racconto di Deacon, che ha spiegato loro come Sheila abbia salvato la vita a Taylor quando è scivolata sul tetto dell’ospedale. La Logan senior ritiene impossibile un fatto del genere dato che, conoscendo la donna da tempo, sa di cosa è capace…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, una visita di Sheila fa in modo che Steffy cominci pian piano a ricordare i fatti della notte della sparatoria. E giunge alla conclusione che è stata proprio sua suocera a uccidere Finn! Taylor e Ridge sono cauti, ma la loro figlia insiste di esserne sicura. Piuttosto che chiamare la polizia, la giovane Forrester vorrebbe affrontare sua suocera. Così, seppur titubante, Taylor invita Sheila a casa loro con la scusa di onorare la memoria di Finn. Sheila, inconsapevole di tutto, è felice e accetta più che volentieri, ma non sa di andare incontro al suo destino.

Steffy, con la complicità dei suoi genitori, ha teso una trappola alla sua terribile suocera per fare in modo che la donna confessi l’omicidio di Finn.











