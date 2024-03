Beautiful/ Anticipazioni 11 marzo 2024: tensioni tra Hope e Liam a causa di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 11 marzo 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Steffy preoccupata che il fratello Thomas possa fare una pazzia per Hope alla quale sembra ancora molto legato.

Beautiful, anticipazioni puntata 11 marzo 2024 su Canale 5

Nella puntata di oggi, tra Hope e Liam la tensione è alle stelle a causa della presenza costante di Thomas nella vita della Logan. Il marito ha cercato di farla desistere dal frequentare così spesso villa Forrester, ma questo non ha portato altro che litigi tra i due.

Liam cercherà di far comprendere alla moglie sia più giusto e sicuro che Douglas dovrebbe tornare a vivere insieme a loro. Inoltre, cercherà di farle capire che Thomas è ancora innamorato di lei e questo rappresenta un pericolo per la coppia. Hope, però, non vuole sentire ragioni; si rifiuta di portare via suo figlio dalla casa del padre e del nonno, dove sostiene di vivere felice. Data la decisione della moglie, Liam si sentirà ferito e dirà alla Logan di non voler assistere all’imminente sfilata, nonostante essa rappresenti il momento più importante della sua carriera. Cambierà idea?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nella puntate precedenti, Hope è emozionata per la sfilata della nuova collezione della Hope for the Future che è ormai imminente. Molto ansiosa per la passerella, la ragazza è soddisfatta del lavoro svolto ed è tutto merito di Thomas che l’ha seguita sostenendo i suoi progetti.

Il figlio di Ridge sembra, però, essere ancora ossessionato dalla piccola Logan. A notare che mentre parla di lei gli brillano gli occhi è proprio la sorella Steffy che mette in guardia il fratello: deve dimenticarsi di Hope, e fare in modo che non diventi tutto un’ossessione. Questo metterebbe a rischio la tranquillità di tutto, proprio durante la vicinissima sfilata dell’azienda. Nel frattempo, Liam è molto geloso della moglie ed è certo che Thomas possa mirare a lei e distoglierla dal rapporto che hanno costruito. Ad appoggiare Liam, convinta che il figlio di Ridge sia pericoloso, è proprio Brooke che cerca di confortarlo.

