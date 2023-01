Beautiful/ Anticipazioni 13 gennaio: l’improbabile piano di Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 13 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 13 gennaio ci svelano che Deacon non riesce a credere che Sheila abbia architettato un piano così subdolo: fingere di essere una coppia! Ma la Carter sa bene cosa sta facendo e confida al suo “compare” che niente e nessuno la ostacolerà dal vedere suo figlio Finn. Deacon continua a non capire perché Sheila l’abbia baciato. La donna gli chiede di immaginare se Finn e Hope fossero una coppia: potrebbero vedere loro e i loro nipoti ogni volta che vogliono! Ma Deacon non vuole causare problemi a sua figlia. Sheila insiste: il bacio che Finn e Hope hanno visto farà sicuramente infuriare i loro rispettivi partner, Steffy e Liam. Poi mostra a Deacon una foto ritoccata di tutti loro come una famiglia felice.

Intanto, Hope e Finn hanno raccontato a Liam e Steffy cos’è successo tra Sheila e Deacon. Steffy si dimostra fin da subito scettica poiché pensa che sia tutto un piano della Carter. Liam dichiara che devono stare lontano da loro. Finn, invece, spiega come lui e Hope inizialmente non credessero a Sheila, poi però l’hanno vista insieme a Deacon e si sono dovuti ricredere.

Beautiful, anticipazioni puntata 13 gennaio

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Eric vuole assicurarsi che Donna non si sia sentita a disagio dopo la loro conversazione, ma lei gli ricorda che erano sposati, quindi non deve esserci alcun imbarazzo. In quel momento entrano Brooke e Katie in ufficio. Eric le saluta, dicendo loro che deve tornare a casa da Quinn. Rimaste sole con lei, le due sorelle tempestano Donna di domande: vogliono sapere cos’è successo con Eric. Donna è realista, sa che anche se hanno avuto “quel” momento insieme, lui alla fine è tornato da sua moglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn racconta a Shauna come, nonostante Eric sia tornato a casa di buon umore, non siano comunque riusciti a fare l’amore. La Fuller sente che è successo qualcosa a suo marito, e qualunque sia, è grata che il suo problema si sia risolto. Eric, intanto, confida a Donna di essersi “acceso” solo quando è con lei. Nel frattempo, Hope e Finn decidono di raccontare a Liam e Steffy di aver visto Sheila e Deacon insieme come una coppia, mentre la Carter cerca di convincere quest’ultimo ad assecondare il suo folle piano. Sheila non vuole solo entrare a far parte della vita di suo figlio, ma sogna di vederlo con Hope: solo in questo modo lei e Deacon potranno vedere i rispettivi nipoti senza essere disturbati dai Forrester.











