Beautiful/ Anticipazioni 14 dicembre: la sorpresa di Paris per Zende stupisce Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 dicembre ci svelano che Liam, Hope e Steffy parlano di Thomas e del fatto che non sia riuscito ad andare avanti con la sua vita. Il giovane Spencer, però, non crede che sia ancora interessato a sua moglie. In quel momento arriva proprio Thomas che si offre di badare ai bambini in modo che Liam e Hope possano restare da soli. Intanto, Paris e Zende sono alla partita dei Dodgers, dove lei incontra una sua amica che le annuncia che è tutto pronto. Lo stilista sembra confuso, ma i suoi dubbi vengono sciolti quando scopre che Paris canterà l’inno nazionale.

Nell’ufficio della Forrester, Steffy osserva Thomas, che è sbalordito nel vedere Paris in televisione e rimane incollato allo schermo. Alla giovane Forrester non sfugge il fatto e stuzzica il fratello, che resta stupito ad osservarla mentre canta e alla fine ammette di non aver mai incontrato nessuno come Paris. Alla partita, Zende fa il tifo per la sua ragazza, la quale, terminata l’esibizione, corre da lui e lo abbraccia felicissima.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope e Liam hanno appena trascorso un pomeriggio di passione insieme e si ripromettono di non dare mai nulla per scontato, riconfermando, di nuovo, l’amore che provano l’uno per l’altra. Liam insiste nel restare insieme ancora un po’, ma Hope gli dice che non possono perché ha invitato sua madre e Ridge. All’ufficio della Forrester, Steffy e Thomas ripensano all’esibizione di Paris e concordano sul fatto che sia stata bravissima, quindi la diretta interessata e Zende arrivano e raccontano loro cos’è appena successo alla partita dei Dodgers.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy vorrebbe che Thomas trovasse una ragazza, e sembra proprio che suo fratello abbia concentrato la sua attenzione su qualcun altro. Lui e Paris stanno chiacchierando nell’ufficio accanto, dopo essere rimasti soli. Thomas si è scusato con lei per come ha trattato sua sorella Zoe in passato, lei gli ha risposto che ormai è acqua passata. Il giovane stilista poi prosegue la conversazione facendogli diversi complimenti: è bellissima e ha un’energia incredibile. Thomas capisce perché Steffy e Finn erano dispiaciuti di vederla andare via. Paris gli domanda se per lui sia difficile lavorare con Hope considerando che una volta era invaghito di lei. Thomas ammette che è dura, ed è per questo che si butta nel lavoro per tenersi occupato. Entrambi sono però felici di poter collaborare insieme ai nuovi modelli.

Steffy e Hope stanno ancora parlando di Thomas e della sua vita privata quando Liam si presenta nel loro ufficio. Intanto Thomas e Paris proseguono la loro conoscenza mentre vengono interrotti da Zende. A quanto pare lui e Paris devono andare alla partita dei Dodgers, ma lui sembra agitato, come se ci fosse dell’altro sotto. E in effetti, Paris ha davvero preparato una sorpresa speciale per lui…











