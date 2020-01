Beautiful/ Anticipazioni puntate del 15 e 14 gennaio: Steffy cade in trappola!

Beautiful, anticipazioni puntata del 15 gennaio

E fu così che Steffy cadrà in trappola. Beautiful torna domani per una nuova puntata in cui, finalmente, la bella Forrester si lascerà accompagnare a conoscere la piccola bambina che Reese può farle avere in adozione rompendo tutti gli schermi e saltando tutti gli iter possibili forte della complicità di Flo. La bella biondina ha finto di essere la madre della piccola ma nessuno, Taylor in primis, si è premurato di scoprire se fosse vero o no, di chiedere informazioni sul presunto parte, e questo avrebbe evitato non pochi problemi a Steffy che così cadrà nella bella trappola preparata dal dottore amico della madre e padre di Zoe. Lui avrà i soldi per chiudere i suoi debiti e lei la bambina che ha tanto sognato, cosa c’è di meglio per tutti? Sicuramente qualcosa di sbagliato c’è e presto tutti pagheranno le conseguenze di quello che potrebbe essere visto come un atto d’amore.

Beautiful, anticipazioni puntata del 14 gennaio

Nel prossimo episodio di Beautiful di oggi, 14 gennaio, Reese continuerà a pensare che se non otterrà i soldi che deve consegnare al suo strozzino, sia lui che la figlia Zoe saranno in serio pericolo di vita. Per questa ragione, l’uomo spingerà con insistenza Steffy ad adottare la bambina che ha sottratto a Liam e a Hope. In più, il medico deciderà di confessare a Florence la verità su quanto accaduto la notte in cui Beth è venuta al mondo. La giovane verrà a sapere che la neonata, che il ginecologo chiama Phoebe, altri non è che la figlia del giovane Spencer e della Sharpe. Dopo aver scoperto come sono andate le cose a Catalina, Florence rimarrà sconvolta dal segreto di Reese. La donna però è perdutamente innamorata del dottore e quindi confesserà a sua volta all’uomo che lei lo aiuterà a portare a termine il suo piano diabolico. Flò spera, allora, che tutta la torbida vicenda nella quale è stata coinvolta termini al più presto, e che lei e Reese possano finalmente scappare lontano da Los Angeles per godersi la loro storia d’amore.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nella puntata del 13 gennaio di Beautiful, è accaduto che Sally è rimasta sconvolta dopo aver ascoltato che Hope parlava di lei come di una donna estremamente crudele. Dall’altra parte, la giovane Sharpe sta tentando in tutti i modi di scusarsi per le sue parole con l’amica, ma le due non sono riuscite ancora a riappacificarsi. Steffy sta dunque pensando seriamente di prendere in adozione la figlia di Florence e di darle il nome di Phoebe. La giovane Forrester non sa però che la bambina è la figlia di Liam e di Hope. Steffy crede poi che non è il momento giusto per dare una sorellina a Kelly, in quanto sente che l’ingresso di una bambina in famiglia potrebbe in qualche modo turbare la figlia di Brooke, dato che anche Liam avrebbe in qualche modo a che fare con la nuova arrivata. Nel frattempo, Florence sta iniziando a sospettare qualcosa sulla vera identità della piccola che le è stata affidata da Reese. La giovane vuole continuare a fingere di essere la madre della neonata, ma spera che il ginecologo le riveli la verità sull’identità della bambina. Inoltre, Florence sa di essersi perdutamente innamorata di Reese. Per quanto riguarda le ultime vicende che si sono sviluppate a Beautiful, abbiamo visto che Hope è disperata per la morte di Beth. La ragazza ha deciso di affrontare il dolore di questa perdita da sola e non vuole che nessuno stia accanto a lei per consolarla. Dall’altra parte, Liam ha provato a far capire alla giovane Sharpe che l’amore tra i due dovrebbe essere più forte di ogni cosa, e che sicuramente la piccola Beth non avrebbe voluto essere in qualche modo la causa della separazione dei suoi genitori. Hope desidererebbe tanto riavvicinarsi al marito, ma la sua immane sofferenza non le sta permettendo di concentrarsi su altro. Brooke, inoltre, è molto in pensiero per le sorti della figlia, ma allo stesso tempo sta continuando ad indagare per capire cosa sia successo veramente il giorno del parto. La Logan vorrebbe andare a fondo a questa tragica storia. Reese, infine, sta ancora subendo delle minacce da parte dello strozzino. Per poter consegnare a quest’uomo i soldi che gli deve, il ginecologo ha bisogno che Steffy adotti la bambina che è stata presentata a tutti come la figlia di Florence, una ragazza che ha dei seri problemi economici.



