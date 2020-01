Beautiful/ Anticipazioni dal 13 al 19 gennaio: Flo gelosa di Taylor ma…

Beautiful, anticipazioni della settimana dal 13 al 19 Gennaio

Flo vuole andare via? A quanto pare sì. La giovane è arrivata a Los Angeles convinta che Reese volesse passare del tempo con lei ma non è così ed è finita nel turbine di bugie e di malefatte che il dottore ha combinato. Mentre Taylor insiste con Steffy sull’adozione, dall’altra parte Flo si offre di aiutare il dottore ma solo in cambio della verità su quella bambina di cui si è finta la madre. Reese la avvisa che si tratta di qualcosa di molto grave che ha fatto solo per venire fuori dai guai e lei sembra sconvolta ma, soprattutto, gelosa per il rapporto che lui ha instaurato con Taylor. La gelosia potrebbe rovinare i piani del dottore quando sarà il momento oppure no? In molti sono convinti che il duo finirà nei guai e sarà così e solo perché all’orizzonte si avvicina il ritorno del terribile Thomas. Siete pronti ad una settimana movimentata in compagnia di Beautiful? (Hedda Hopper)

Beautiful torna in onda per una nuova settimana in compagnia del suo pubblico e per una serie di puntate in cui Flo scopre dal dottore dello scambio di culle avvenuto la notte in cui Hope ha partorito e quindi si sente impaurita di andare in carcere ed incastrata dallo stesso Reese. Steffy va a conoscere la piccola che dovrebbe adottare e se ne innamora immediatamente, infatti Reese provvede immediatamente a formalizzare l’atto per l’adozione di Phoebe. Steffy diventa mamma anche di Phoebe che in realtà è la piccola Beth, quando Liam la incontrerà per la prima volta stranamente sentirà con quest’ultima un fortissimo legame ignaro del fatto che si tratti proprio di sua figlia. Taylor consegnerà al ginecologo una valigia contenente circa 50.000 dollari come acconto per l’adozione della piccola, che lui rigirerà al suo strozzino, ma quando quest’ultimo non riscuoterà l’intero importo che il dottore gli deve, inizierà a seguire Zoe nonché la figlia del ginecologo per cercare di ucciderla. Intanto alla Forrester Creation, Eric, Quinn, Pam e Maya sono tutti molto preoccupati e cercano una soluzione per come poter aiutare Hope in quanto sta tagliando i rapporti con tutti i membri della famiglia persino con suo marito Liam e sua madre Brooke.

Hope cerca di superare il lutto con l’aiuto di Brooke nelle nuove puntate di Beautiful

Nelle ultime puntate di Beautiful, dopo aver fatto l’amore, Wyatt e Sally si incoraggiano e promettono di non dare mai troppo per scontata la felicità del loro rapporto. Liam cerca di sollevare e parlare con Hope per un futuro più sereno, cercando di non chiudersi e di reagire magari cercando di avere altri figli in futuro, ma la giovane Logan non si sente pronta e non vuole ancora parlarne. Dopo la cena Thorne esprime a Katie qualche perplessità sull’atteggiamento dello Spencer, in quanto sembra più premuroso nei confronti del figlio e non solo. Katie lo rassicura dicendogli che lei è innamorata solamente ed esclusivamente di lui, Thorne crede alle parole della moglie ma conosce anche bene le capacità dello Spencer. Dopo questo piccolo chiarimento Thorne e Katie hanno fatto l’amore e lui le esprime la sua gratitudine per aver trovato una nuova famiglia dopo aver perso la moglie Darla e la figlia Aly. Katie lo rassicura promettendogli che non la perderà mai. Anche se Florence abbia accettato di aiutare Reese capisce che il dottore le sta nascondendo qualcosa e così decide di capire come stanno realmente le cose. Di fronte ai documenti falsi per la bambina, Flo cerca di mettere alle strette il ginecologo per avere risposte ma quest’ultimo cercherà di sviarla usando il suo forte ascendente. Intanto Brooke raggiunge Hope a casa e prova a spronarla, a reagire, magari concentrandosi sul lavoro per superare il lutto, ma la ragazza non sa neanche se riuscirà ad uscire di casa e rientrare alla Forrester. Intanto Taylor e Steffy cercano informazioni sulla bambina che vorrebbero adottare cosi da poter dare una sorellina alla piccola Kelly, non sapendo nemmeno lontanamente le conseguenze che l’intera vicenda avrà sulle loro vite.



