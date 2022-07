Beautiful/ Anticipazioni 15 luglio: Shauna si finge l’amante di Carter, Zoe…

Beautiful, anticipazioni puntata 15 luglio: Shauna si finge l’amante di Carter, Zoe le crederà?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 15 luglio rivelano che Zoe è sconvolta quando capisce che Carter ha una relazione con Shauna e forse Quinn lo sapeva, dato che le due donne sono molto amiche. La modella si sente tradita dalla Fuller perché non le ha rivelato la verità. Per la signora Forrester è un molto momento delicato, poiché da una parte sa che la donna misteriosa di Carter è lei, dall’altra deve fingere di non esserlo. Quinn cerca di convincere Zoe che Shauna non rappresenta nulla per Carter.

Beautiful/ Anticipazioni 14 luglio: Zoe a caccia di indizi, spunta la giacca di Quinn

Eric ne è convinto: Quinn non l’ha mai tradito, quindi deve essere meno severo con lei. Dal canto suo, con le sue bugie, la moglie di Eric sta cercando di dimenticarsi di Carter. Basteranno le menzogne oppure alla prima occasione la donna cederà di nuovo all’avvocato?

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn rischia di essere scoperta da Zoe

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn confida a Shauna di essere andata a letto con Carter e che per poco Zoe li scopriva. L’avvocato è molto affranto per il dolore causato alla modella. Shauna consiglia ai due amanti di non lasciarsi andare di nuovo alla passione. Intanto, Zoe rivela a Paris quanto ha visto: non immaginava che Carter fosse andato avanti con un’altra. A quel punto, la modella vuole parlare con Quinn per ringraziarla per tutto ciò che ha fatto con lei, aiutandola a parlare con l’avvocato, ma la trova in ufficio con Shauna e Carter. Quando la giovane abbassa lo sguardo, nota sulla sedia una giacca di pelle rossa, la stessa che ha visto nella camera di Carter. Chiede spiegazioni, e Shauna finge che l’indumento sia suo per salvare di nuovo Quinn. Così Zoe crede che sia Shauna la donna misteriosa di Carter.

Beautiful, Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia David, ma lui...

Negli uffici accanto, Eric continua ad elogiare Quinn e il suo amore per lei, mentre Brooke esprime i suoi dubbi sulla fedeltà della donna, e intanto cerca di capire chi possa essere la nuova compagna di Carter. Invece, Ridge non si spiega come mai l’avvocato non gli abbia detto di avere un’altra donna e non comprende come mai il suo amico lo tenga all’oscuro.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 12 luglio: Zoe tradita da Carter, Quinn si nasconde...

© RIPRODUZIONE RISERVATA