Beautiful/ Anticipazioni 14 luglio: Zoe a caccia di indizi, spunta la giacca di Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 14 luglio: Quinn si fa quasi scoprire da Zoe…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 luglio ci dicono che Brooke continua a insistere nel convincere Eric a liberarsi di Quinn, nonostante Ridge la inviti a desistere e ad essere più discreta. Il patriarca dei Forrester però difende sua moglie: la Fuller ha fatto degli errori, ma nel corso degli anni gli è sempre stata fedele. Ed ora spetta a lui dimostrarle il suo amore.

Intanto, Shauna discute con Carter e Quinn sul nuovo passo falso commesso da questi ultimi due, che hanno nuovamente ceduto alla passione, rischiando anche di essere scoperti. beautiful, intanto, è a caccia di indizi e cerca di capire chi era la donna a letto con il suo ex fidanzato. Quando Quinn si rende conto che la modella potrebbe riconoscere la giacca che aveva da Carter, è troppo tardi: Zoe nota l’indumento. Shauna salva ancora una volta la sua amica, e finge sia sua, così Zoe deduce sia stata lei la nuova fiamma di Carter…

Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn e Carter, tutto finito?

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Zoe ha il cuore spezzato dopo aver scoperto Carter a letto con un’altra donna. Tutti alla Forrester si chiedono chi possa essere l’amante misteriosa, compresi Brooke e Ridge. Eric, invece, è molto dispiaciuto per la modella.

Dopo aver corso il rischio di essere scoperti, con Quinn che ha dovuto nascondersi sotto al letto non appena Zoe è entrata in camera da letto, proprio la Fuller prende una decisione e mette fine al suo flirt con Carter. Tra loro deve assolutamente finire qui, basta altre scappatelle. Lei vuole ricostruire il suo matrimonio con Eric, mentre fa notare all’avvocato che lui in realtà tiene ancora molto a Zoe poiché non le ha mai detto di essere libero di frequentare chi vuole.

