Beautiful/ Anticipazioni 16 agosto 2021: i sensi di colpa di Shauna, Ridge affronta Brooke

BEAUTIFUL COS’È SUCCESSO NELLE ULTIME PUNTATE PRIMA DEL 16 AGOSTO 2021?

Nelle ultime puntate di Beautiful Brooke attende a casa l’arrivo del marito e quando Ridge varca la soglia della sua camera da letto trova la Logan vestita con della lingerie provocante e assolutamente intenzionata a trascorrere una serata d’amore con lui. L’uomo peró sembra triste, é molto distaccato e Brooke si rende subito conto che c’é qualcosa che non va, tanto che decide di parlargli a cuore aperto. Esordisce dicendo che non avrebbe voluto assolutamente fare dei nomi ma é convinta che l’unico motivo per il quale lui é scappato a Las Vegas con Shauna é il bacio che lei e Bill si sono scambiati. Per fortuna, però, il loro amore é talmente forte che sono riusciti a superare anche questo e per tale motivo lei ora é convinta che invecchieranno insieme come marito e moglie. Ridge continua a non parlare, quindi Brooke teme che forse tutto questo sia troppo e troppo presto per lui e allora gli dice che possono anche aspettare a fare di nuovo l’amore ma il marito riesce finalmente a trovare il coraggio di dirle che non si tratta di questo: lei é bellissima ma c’é qualcosa che lui deve assolutamente dirgli.

Beautiful / Anticipazioni puntata 14 agosto: Brooke scopre che qualcosa turba Ridge

Negli ultimi episodi di Beautiful vedremo che Shauna e Quinn sono sole a casa di Eric e la Fuller ne approfitta per stappare una bottiglia di champagne e festeggiare i loro successi: erano due mamme single e squattrinato a Las Vegas e ora sono le moglie di due Forrester. Anche Shauna é felice ma confessa all’amica che avrebbe preferito sposare l’uomo della sua vita in circostanze differenti. Intanto Eric é in ufficio, convinto di essere da solo perché é molto tardi ma si imbatte in Donna, anche lei ancora a lavoro. Eric spiega alla sua ex compagna di essere lí per fare alcune telefonate importanti in totale serenità mentre Donna spiega di non avere nessuna fretta di tornare a casa poiché non c’é nessuno che la aspetta. Il Forrester é molto stupito di tutto ciò perché pensa che sia una donna fantastica e ricorda con piacere la loro lunga relazione insieme. In un altro ufficio Hope e Zoe stanno dando gli ultimi ritocchi alla nuova collezione di Hope For The Future e la Buckingham ne approfitta per dirle che é molto felice che i rapporti fra di loro siano nuovamente distesi e che ha temuto davvero che quello che il padre le ha fatto, e che Zoe ha taciuto, potesse rovinare la loro collaborazione professionale. In realtà Hope sembra molto più serena da quando ha risposto Liam e anche maggiormente disposta al perdono.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 agosto: minaccia per Brooke e Ridge

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 16 AGOSTO 2021: RIDGE AFFRONTA BROOKE, LA CONFESSIONE

Secondo le anticipazioni della puntata di Beautiful di lunedì 16 agosto, anche se con molte titubanze Ridge trova il coraggio di confessare a Brooke cosa é successo con Shauna e con il matrimonio lampo di Las Vegas ma la donna prende molto male la notizia, accusandolo di non amarla più e di aver abbandonato il loro rapporto alle prime difficoltà. Shauna, invece, si sente molto in colpa per come ha raggirato Ridge e si é fatta sposare ma Quinn le ricorda che il fine giustifica i mezzi quindi deve solo gioire del fatto che finalmente la Logan é fuori combattimento e lei può stare con l’uomo che ama.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 agosto: Ridge e Shauna: nozze non valide?

Nel finale della puntata di Beautiful Thomas va nuovamente a trovare Steffy perché ha capito che la sorella non sta affatto bene, come invece vuole far credere a tutti. Per questo motivo non vuole lasciarla sola e cerca di trascorrere con lei tutto il tempo necessario, anche aiutandola a reperire eventualmente le pillole di cui ha bisogno e che il Dott. Finn non le vuole più prescrivere.



