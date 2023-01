Beautiful/ Anticipazioni 18 gennaio: Quinn vieta ad Eric di avvicinarsi a Donna

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 18 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 18 gennaio ci svelano che Carter pensa che Katie sia speciale; non era mai stato convinto che Bill fosse degno di lei. L’avvocato continua a farle i complimenti, aggiungendo di averla notata, sebbene sia sempre stata all’ombra di Brooke e Donna. Katie è lusingata di aver attirato la sua attenzione e dice che il sentimento è reciproco. Carter e Katie continuano così ad avvicinarsi. Intanto, Brooke arriva in ufficio e scopre cos’è successo tra Donna e Quinn. La sorella è molto preoccupata e visibilmente scossa dall’accaduto. Brooke chiede come Quinn abbia scoperto di lei ed Eric, e Donna spiega di averla sentita parlare con lui ieri sera. Brooke rimane a bocca aperta.

Beautiful, anticipazioni puntata 18 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla villa dei Forrester, Quinn arriva come una furia e si scaglia contro Eric, dicendogli che ora sa tutto; sa cos’è successo con Donna. È felice per lui che sia riuscito a provare qualcosa, e suppone che il problema che stava avendo doveva riguardare lei e non lui. Eric insiste che quello che è successo con Donna è stata una cosa innocente. I due hanno parlato, lei si era detta preoccupata. L’ha abbracciata ed è successo qualcosa. Quinn si sente delusa e capisce che solo con Donna suo marito riesce a provare determinate cose. Eric, però, ribatte: lui voleva davvero fare l’amore con sua moglie. Sostiene che Donna non ha fatto niente di male, ma Quinn sente che le Logan hanno cercato di sabotare il loro matrimonio fin dal principio. Per questo motivo, la Fuller ordina ad Eric di allontanarsi dalle sorelle Logan: se il loro matrimonio ha qualche possibilità di sopravvivere, deve dire a Donna di lasciarlo in pace. Lo stilista è molto combattuto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, dopo aver appreso che Eric è riuscito a provare qualcosa solo avvicinandosi a Donna, Quinn è una furia e affronta la Logan in ufficio, minacciandola di stare lontana da suo marito. Donna inizialmente non si lascia intimidire, poi inizia a spaventarsi quando la Fuller la blocca con una sedia, impedendole di muoversi. Intanto, Katie e Carter continuano ad avvicinarsi. La donna le rivela quant’è accaduto tra Eric e Donna, e chiede all’avvocato che, se avesse una possibilità, tornerebbe insieme alla Fuller? Intanto, Brooke esorta Eric a rivelare a sua moglie cos’è successo tra lui e Donna prima che sia troppo tardi.

