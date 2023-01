Beautiful/ Anticipazioni 17 gennaio: Quinn minaccia Donna, volano parole pesanti…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 17 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 gennaio ci svelano che Quinn irrompe nell’ufficio di Donna; quest’ultima tenta di superarla per tornare alla sua scrivania, ma la Fuller non la lascia passare. Donna non sa cosa sta succedendo, e Quinn la spinge a pensare: lei sa cos’ha combinato con suo marito. Donna cerca di glissare le sue supposizioni, ma la moglie di Eric la spinge a pensare. Nell’ultimo periodo per lei è stato molto difficile stare con Eric, desiderarlo e non poter esprimere fisicamente il suo amore per lui. Donna le spiega che lei ed Eric hanno dei trascorsi, ma a Quinn non è importa: lei è la signora Forrester. La Fuller è furiosa e se la prende con le sorelle Logan e il loro “vizio” di dare sempre la caccia agli uomini sposati. Donna cerca di difendersi, dicendo di non aver fatto nulla di male. A quel punto Quinn la minaccia: non deve avvicinarsi mai più a suo marito e farà in modo che Eric tronchi ogni rapporto con lei.

Beautiful, anticipazioni puntata 17 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla villa dei Forrester, Brooke pensa che Eric dovrebbe essere onesto con Quinn e raccontarle cos’è successo con Donna. Lo stilista è positivo e sa che, una volta chiarito che lui e la sua ex non hanno fatto nulla di sbagliato, sua moglie capirà. Brooke non ne è molto sicura, e gli ricorda che quando Quinn si sente ferita oppure viene offesa, non ci pensa due volte a prendersela con chiunque e a diventare pericolosa. Poco dopo, Brooke esce da casa di Eric per andare a cercare sua sorella. Intanto a Il Giardino, Katie e Carter continuano a condividere dei momenti insieme…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn origlia una conversazione tra Eric e Brooke in cui apprende che Donna è stata l’unica ad aver provocato una reazione a suo marito. L’indomani, Quinn ne parla con Shauna e si dice preoccupata, però non ha intenzione di arrendersi: affronterà la sua rivale facendo in modo che smetta di girare intorno ad Eric. A Il Giardino, Katie rivela a Carter cos’è accaduto tra Eric e Donna, quindi gli accende qualche speranza: se sua sorella tornerà insieme all’uomo che ama, l’avvocato potrebbe avere una possibilità di stare con Quinn come ha sempre desiderato.

Donna è arrabbiata con Brooke per essere andata da Eric. Vuole che prenda questa decisione da solo. In quel momento arriva lo stilista che interferisce nella loro discussione. Brooke gli chiede se ha avuto la possibilità di pensare a quello che gli ha detto ieri, ma Donna non vuole che lui si senta con le spalle al muro; inoltre ammette che non farà mai nulla per mettere a repentaglio il suo matrimonio. Eric lo sa; sa anche che tra loro è successo qualcosa di significativo. Ha intenzione di dirlo a sua moglie in modo che non lo scopra da nessun altro.











