BEAUTIFUL / Anticipazioni 18 novembre: Brooke chiede a Bill di denunciare Taylor!

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre 2019, Beautiful tornerà su Canale 5 con una nuova puntata. L’appuntamento è a partire dalle 13:42 circa . Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Taylor non crede che la sua presenza in città rappresenti una minaccia per la sua famiglia. Brooke però teme che possa succedere di nuovo qualcosa, che magari beva del vino in presenza di Kelly e finisca di nuovo per fare una pazzia. Sottolinea inoltre che Hope non si sente al sicuro da quando è tornata, ma Taylor non cede. Anzi rivela di aver deciso di rimanere a lungo, visto che Steffy glielo ha chiesto: si prenderà cura della figlia e della nipote. Da sola. Logan non può che rimanere sconvolta da questa nuova rivelazione. Intanto, Hope chiede a Liam di intervenire dopo aver scoperto la decisione di Steffy di far ritornare la madre senza avvisare nessuno. Le due ragazze hanno un acceso battibecco, ma Liam cerca di rimanere in disparte e lasciare che chiariscano da sole. Più tardi, Bill acquista i biglietti per la partita dei Lakers e poi riceve la visita di Brooke, che non è di certo in vena di battute di spirito. Vuole anzi parlare di quello che sta succedendo. Teme che non sia al corrente di che cosa vorrebbe dire avere Taylor di nuovo nelle loro vite. Wyatt invece rivela alla compagna di non apprezzare lo Yoga e di non voler proseguire con le posizioni, anche se è sicuro di aver trovato una valida alternativa. Nell’ufficio di Spencer, l’editore dimostra di sottovalutare le conseguenze di avere Taylor a stretto contatto con le nipoti, mentre Steffy continua a difendere la madre dalle accuse di Hope. Crede anche che la moglie di Liam reagirebbe allo stesso modo, se lei osasse dire qualcosa contro Logan. Wyatt invece manifesta tutta la sua ammirazione per Sally, soprattutto per essere riuscita a creare una linea di moda tutta sua. Ha la certezza inoltre che Steffy e Ridge non faticheranno ad accettare la sua collezione, anche se la ragazza ha dei forti dubbi sulla possibilità di riuscire a proporre con successo il suo ultimo lavoro. Wyatt però ha un’altra sorpresa: ha deciso di regalarle una collana come simbolo del suo amore. Rimane però sorpreso nel vedere che Sally ha accettato senza riserve e cerca di capire se si sia sentita in qualche modo in obbligo di rispondergli in modo positivo. La stilista però gli ricorda che non è solita dire o fare qualcosa senza volerlo con forza. I due poi si confermano in modo reciproco i rispettivi sentimenti.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI DEL 18 NOVEMBRE 2019

Nella soap Beautiful Brooke è sicura che Taylor rappresenti una seria minaccia per la vita della figlia e della nipote. Dopo aver cercato invano di far ragionare la sua più antica rivale, non le rimane altro da fare che chiedere a Bill di infrangere la promessa fatta alla donna: deve denunciarla per il tentato omicidio. Logan forse è sicura di riuscire ad usare il proprio ascendente per spingere Spencer a fare ciò che crede che sia meglio per la famiglia di entrambi? Purtroppo scoprirà molto presto che Bill ha delle idee del tutto diverse su come affrontare la questione Taylor. Quest’ultima tra l’altro è ancora al centro dello scontro verbale fra Hope e Steffy. La prima non esiterà un solo secondo prima di chiedere a Liam di prendere una decisione forte: dovrà scegliere se stare dalla sua parte oppure da quella di Steffy. Quale sarà la reazione del ragazzo?

