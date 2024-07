Anticipazioni Beautiful, 26 luglio 2024: svelato il piano di Bill

Domani pomeriggio, venerdì 26 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della longeva soap opera americana Beautiful; cosa rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento, riportate sul sito di Mediaset Infinity? I telespettatori arriveranno finalmente a scoprire la verità sui rapporti tra Bill e Sheila e, soprattutto, sul segreto sinora gelosamente custodito dall’uomo.

Lo Spencer, infatti, è complice di Ridge e dell’FBI nel tentativo di incastrare la diabolica rossa che, in passato, si sarebbe resa protagonista di un omicidio di primo grado che tuttavia non ha ancora confessato. La strategia organizzata è proprio quella di farla parlare, strapparle la verità di bocca affinché confessi e venga poi condannata alla prigione a vita: ecco perché Bill si è così sensibilmente avvicinato a lei nell’ultimo periodo, fingendosi innamorato e destando timori e sospetti soprattutto nella famiglia e nei figli. Sheila, dal canto suo, è visibilmente preoccupata per gli ultimi comportamenti dello Spencer e più volte ha messo in dubbio la veridicità dei suoi sentimenti per lei.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

In attesa di scoprire come evolveranno le vicende legate a Sheila e Bill, ripercorriamo ora insieme quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi. Thomas ha fatto ritorno alla “Hope for the future” per la felicità di Steffy e per il sollievo di Hope che, nonostante le inevitabili iniziali titubanze, spera ora che la sua linea di moda possa risollevarsi.

Nel frattempo Liam e Wyatt sono sempre più preoccupati per i comportamenti del padre e sono convinti che sia sotto l’effetto di una diabolica manipolazione da parte di Sheila; l’uomo continua a coprirla e a dirsi innamorato di lei e i figli non se ne capacitano affatto. Eppure dietro questo apparente sentimento c’è una strategia ben precisa che finalmente verrà a galla: l’uomo è convinto che Sheila stia mentendo e, rivolgendole numerose ed insistenti domande, cerca di strapparle dalla bocca alcune verità nascoste e oscure e appartenenti al suo passato.