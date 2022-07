Beautiful/ Anticipazioni 19 luglio: Wyatt cerca risposte, Bill nega ancora tutto

Beautiful, anticipazioni puntata 19 luglio: Wyatt cerca risposte…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 19 luglio rivelano che Wyatt è preoccupato e sospettoso per lo strano comportamento del padre e di Liam, ma Bill mente di nuovo a suo figlio, coprendo, ancora una volta, la tragedia dell’incidente in cui Vinny ha perso la vita. Intanto, il senso di colpa cresce sempre di più in Liam, e rischia di compromettere la sua ritrovata felicità con Hope, con cui ha deciso di passare una notte in assoluta tranquillità, senza la presenza dei bambini.

Negli uffici della Forrester, Brooke e Ridge si augurano che tutto possa andare per il meglio per Hope e Liam: dopo tanta sofferenza, meritano un attimo di felicità.

Beautiful, dove eravamo rimasti: il segreto di Quinn e Carter è al sicuro

Nelle precedenti puntate di Beautiful, l’intervento tempestivo di Shauna ha impedito a Zoe di scoprire la verità su Carter e Quinn che sono andati a letto insieme per ben due volte. Infatti, la Fulton si è finta la donna misteriosa dell’avvocato per salvare l’amica Fuller e quindi il suo matrimonio con Eric. Carter ha invece deciso di perdonare Zoe, dandole una seconda opportunità, nonostante l’attrazione che prova per Quinn. I due amanti si ripromettono di mantenere il segreto e di portarselo dentro la tomba: nessun altro, oltre Shauna, deve sapere cos’è accaduto tra loro.

Intanto, lontano da tutto e da tutti, Hope e Liam decidono di trascorrere una serata romantica a casa, senza i bambini. Brooke è molto speranzosa, e si augura che sia la volta buona per la coppia, eppure nota che nel giovane Spencer c’è qualcosa che non va, quindi crede stia ancora male per il suo tradimento con Steffy. In realtà, Liam porta con sé un segreto enorme legato al terribile incidente in cui Vinny ha perso la vita. L’unica soluzione, per liberarsi da questo peso, sarebbe confessare la verità…

