Beautiful/ Anticipazioni 18 luglio: Hope e Liam, serata speciale rovinata da…

Beautiful, anticipazioni puntata 18 luglio: una serata speciale per Hope e Liam

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 18 luglio rivelano che grazie a Shauna, tutto è andato per il meglio: Eric e Zoe non sanno che Carter e Quinn sono andati a letto insieme. Infatti, la Fulton si è finta la donna misteriosa dell’avvocato per salvare l’amica Fuller e il suo matrimonio. Il loro segreto non deve essere svelato a nessun’altro, ma ben presto Brooke potrebbe avere dei dubbi nel credere alla presunta tresca. Nonostante Carter sia attratto da Quinn, ha scelto di tornare con Zoe e darle un’altra opportunità.

Hope e Liam decidono di trascorrere una serata intima a casa, senza i bambini. Brooke è molto speranzosa, e si augura che sia la volta buona, eppure nota che nel giovane Spencer c’è qualcosa che non va e pensa stia ancora male per il suo tradimento con Steffy. In realtà, Liam porta con sé un segreto enorme legato al terribile incidente in cui Vinny ha perso la vita.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter si chiarisce con Zoe e le dice che Shauna è stata solo un diversivo. L’avvocato è pronto a ricominciare perché solo accanto alla modella riesce ad essere una brava persona. Anche Eric cerca di ricostruire il suo matrimonio con Quinn e vuole darle un’altra possibilità poiché sua moglie si è già scusata tante volte per aver interferito nel rapporto tra Brooke e Ridge. Per Quinn il perdono di Eric è importante: lei gli dichiara di nuovo il suo amore, dicendogli che è l’unico uomo della sua vita.

Intanto, alla Forrester Paris e Zende discutono su chi possa essere la donna misteriosa che frequenta Carter. Nessuno di loro è a conoscenza del segreto che lega l’avvocato a Quinn. Proprio la signora Forrester chiama l’avvocato: entrambi si aggiornano sugli ultimi eventi e poi si ripromettono di portare il loro segreto nella tomba.











