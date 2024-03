Beautiful/ Anticipazioni 19 marzo 2024: Ridge ripensa a Brooke e…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 19 marzo 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata: ecco le anticipazioni della nota soap. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Ridge che è sempre più preoccupato per Brooke e il dolore che le ha inflitto.

Beautiful, anticipazioni puntata 19 marzo 2024 su Canale 5

Nella puntata di oggi, Thomas, dopo aver tentato di baciare Hope, riflette sui suoi errori e torna in ufficio con la voglia di festeggiare il successo della sfilata. Il giovane Forrester si rende conto che mentre Steffy è entusiasta di gioie per la riuscita della collezione, Ridge è molto pensieroso.

Lo stilista aveva liquidato Brooke per stare con Taylor, in quanto convinto che sua moglie gli stesse mentendo. Il Forrester pensa di aver preso la decisione giusta allontanandosi da lei, ma qualcosa continua a tormentarlo; si sente in colpa per aver inferto tanto dolore alla Logan. Steffy e Thomas cominciano a temere che il padre torni da Brooke nonostante quello che ha fatto e cercheranno di convincerlo sia Taylor la donna giusta per lui. Ci riusciranno?

Beautiful anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, Thomas prova a baciare Hope che lo rifiuta. Il Forrester cerca di giustificarsi promettendo che quanto accaduto non ricapiterà più. Nonostante, la Logan accetti le sue scuse decide comunque di andare via dalla villa. La stilista torna a casa e ad aspettarla trova Liam.

Lo Spencer l’ha chiamata diverse volte nel corso dei giorni, ma Hope era talmente arrabbiata con lui da non voler rispondere. Liam ha compreso di averla ferita e chiede scusa alla moglie, promettendole che non si farà mai più condizionare dall’odio verso Thomas. La presenza del Forrester non influenzerà più il loro matrimonio. Hope accetta di dare fiducia al marito, i due fanno pace e rinnovano il loro amore.











