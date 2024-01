Beautiful/ Anticipazioni 2 gennaio 2024: Ridge furioso con Brooke, la scenata di gelosia

Beautiful, anticipazioni puntata 2 gennaio 2024: la sofferta decisione di Thomas

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, martedì 2 gennaio 2024, ci svelano che Thomas sarà molto preoccupato per quello che sta succedendo alla sua famiglia. Il ragazzo vorrebbe scongiurare una guerra tra i Logan e i Forrester e preferirebbe passare molto più tempo insieme a Douglas. Il loro rapporto necessita di essere ricostruito daccapo e la speranza di Thomas è quella di non perdere mai più suo figlio.

KATHERINE KELLY LANG, CHI È BROOKE LOGAN DI BEAUTIFUL/ "Sono una mamma lavoratrice, sempre presente"

Inoltre, la sua intenzione è quella di non far soffrire Hope di fronte ad una decisione importantissima: riprendere in mano la custodia definitiva del bambino, anziché dividerla con lei. Come reagirà Hope a questo colpo di scena? E soprattutto, come reagirà la famiglia di Thomas? Lui sa benissimo che questa scelta creerà malumori nella sua famiglia e, soprattutto, è consapevole che con questo i rapporti tra sua mamma e Brooke precipiteranno.

Ashley Jones chi è Bridget Forrester di "Beautiful"/ Un figlio dal secondo marito e il divorzio: accuse di...

Beautiful, anticipazioni puntata 2 gennaio 2024: Ridge dubita di Brooke

Intanto, come riportano sempre le anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi, martedì 2 gennaio 2024, permangono le tensioni tra Ridge e Brooke. Lei si ritrova costretta a difendersi dalle accuse, dopo che Ridge ha scoperto di un presunto tradimento, con la donna che si sarebbe fatta trovare in compagnia di Bill. Il Forrester ribolle di rabbia per questo episodio e inizia a dubitare seriamente delle intenzioni della Logan, la quale gli promette che non accadranno più situazioni di questo tipo pur di difendere il loro amore.

Beautiful/ Anticipazioni 30 dicembre 2023: Taylor vuole risposte da Ridge!

Tuttavia, Ridge è fermo nella sua posizione e manifesta una forte gelosia verso Brooke. Inoltre, forse condizionato anche dal precedente incontro avuto con Taylor, inizia a pensare che la Logan non cambierà mai e riflette seriamente sulla loro storia d’amore. Taylor, d’altronde, è stata chiara: lei è scettica sul comportamento di Brooke e ha messo in guardia Ridge dalla donna che sta al suo fianco. Il Forrester ascolterà le parole della Hayes e rinuncerà all’amore per la Logan?











© RIPRODUZIONE RISERVATA