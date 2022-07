Beautiful/ Anticipazioni 20 luglio: Hope e Liam, notte di passione ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 20 luglio: Hope e Liam passano una notte di passione insieme

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 luglio rivelano che Liam ha studiato tutto nei minimi dettagli per la sua serata romantica con Hope; i due hanno deciso di passare del tempo insieme senza i bambini, e tutto procede per il meglio: la coppia si ritrova dopo tanto, e passano una notte di passione. Tuttavia, l’atmosfera bollente sarà rovinata dai sensi di colpa che affliggono Liam: il giovane Spencer non ha ancora rivelato la verità alla moglie sull’incidente in cui Vinny ha perso la vita. Ma quando la coppia si ripromette di essere sempre sincera l’uno verso l’altra, Liam dovrà scegliere se confessarle tutto…

Beautiful/ Anticipazioni 19 luglio: Wyatt cerca risposte, Bill nega ancora tutto

Wyatt è ormai sicuro che suo padre e suo fratello gli stanno nascondendo qualcosa, ma Bill riesce, ancora una volta, a sviare i suoi sospetti, affermando al figlio che farebbe di tutto per proteggere la sua famiglia. Così Wyatt non riesce ad ottenere nessuna risposta da suo padre.

Beautiful, dove eravamo rimasti: i sospetti di Wyatt, Bill reagisce

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Wyatt è preoccupato e sospettoso per lo strano comportamento del padre (molto nervoso negli ultimi giorni) e di Liam, ma Bill riesce brillantemente a mentire di nuovo a suo figlio, coprendo, ancora una volta, la tragedia dell’incidente in cui Vinny ha perso la vita. Nonostante la copertura di Bill, il senso di colpa non abbandona Liam, che si sente sempre più schiacciato da una verità che cerca di nascondere. Il suo umore rischia di compromettere la sua ritrovata felicità con Hope, con cui ha deciso di passare una notte in assoluta tranquillità, senza la presenza dei bambini.

Beautiful/ Anticipazioni 18 luglio: Hope e Liam, serata speciale rovinata da...

Negli uffici della Forrester, intanto, Brooke e Ridge si augurano che tutto possa andare per il meglio per Hope e Liam: dopo tanta sofferenza, i due si meritano solo la felicità.

