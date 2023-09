Beautiful/ Anticipazioni 21 settembre 2023: Taylor e Deacon, nasce un’amicizia?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 settembre ci svelano che Quinn e Carter si godono la loro “luna di mile” da fidanzati, facendosi le coccole a vicenda e passando altro tempo insieme. La Fuller gli rivela di aver parlato a Wyatt della decisione di Eric, e di come lui l’abbia spinta a correre tra le braccia dell’avvocato perché ha capito quali erano i suoi veri sentimenti. Suo figlio si è preso del tempo per metabolizzare il tutto, però alla fine ha accettato le cose così come stanno: per lui era importante che sua madre fosse finalmente felice. Carter commenta come non abbiano perso il contatto: sono amanti, amici e confidenti. Quinn non è mai stata così felice e non vede l’ora di vedere dove li porterà la loro storia d’amore.

Ridge e Brooke sono felici insieme, anche se il pensiero va a Taylor, che in questo momento è vulnerabile e temono che qualcuno possa approfittarsi del suo stato. La coppia discute anche del divorzio di Eric e del suo ricongiungimento con Donna. I due non sanno che Taylor sta interrogando Deacon al momento nella speranza di sapere qualcosa in più su dove possa trovarsi Sheila…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon risponde alle domande di Taylor e l’avvisa che, se avesse saputo qualcosa su Sheila, l’avrebbe avvisata. La dottoressa gli è riconoscente poiché la notte della sparatoria lui ha prontamente avvisato i soccorsi per Steffy e Finn. Taylor gli racconta che Ridge è tornato da Brooke, al che Deacon asserisce che deve essere difficile per lei, vedersi messa da parte per l’ennesima volta. La dottoressa si offre di ascoltare l’ex galeotto, che le confida i suoi problemi con Ridge. Da quando Brooke l’ha bandito da casa, per lui è diventato complicato incontrarsi con sua figlia Hope…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Ridge tornano insieme, Taylor non la prende affatto bene. Si reca a Il Giardino per chiedere a Deacon informazioni su dove possa essere finita Sheila, e finisce per confidarsi con lui. Nel frattempo, lontano da tutti, Finn si è risvegliato ma ha ricordato cos’è successo la notte della sparatoria e di come Sheila abbia quasi ucciso lui e Steffy. Il dottore si rende conto che sua madre sta perdendo il controllo e giura che riuscirà a tornare a casa dalla sua famiglia. In un modo o nell’altro. Intanto, Quinn e Carter si godono momenti felici insieme, mentre Eric annuncia alla famiglia di essere tornato a far coppia con Donna.











