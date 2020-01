Beautiful/ Anticipazioni 22 gennaio: Steffy dice si a Flo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO

Nella nuova puntata di Beautiful di oggi, 22 Gennaio, Hope si mostrerà abbastanza contenta del fatto che Steffy abbia adottato una bambina. La donna esprimerà subito a Liam il desiderio di incontrare al più presto Phoebe. In contemporanea, Steffy rimarrà molto colpita dal fatto che il suo ex compagno abbia accettato la sua decisione di voler allargare la sua famiglia e che si sia quindi mostrato disponibile a fare un po’ il padre della sua secondogenita. La giovane non sospettava infatti che Liam, dopo la scomparsa di Beth, fosse già pronto a dare di nuovo amore alla sua piccola. Nel frattempo, Florence firmerà senza pensarci troppo i documenti dell’adozione, ben sapendo di essere la complice di Reese in un grande imbroglio. La donna spererà che tutta questa vicenda si concluda al più presto, e che finalmente lei potrà coronare il suo sogno d’amore con il suo bel dottore. Infine, Hope andrà a casa di Steffy e si mostrerà disponibile a stringere tra le sue braccia la piccola Phoebe, che è in realtà la sua tenera figlia.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi di Beautiful, abbiamo visto che Reese è sempre più in ansia, in quanto teme che, lo strozzino che lo perseguita, possa uccidere Zoe. Quest’ultima, poi, insospettita dal fatto che il padre e Florence siano andati a vivere improvvisamente insieme, ha incominciato ad indagare sul ginecologo.

Nel frattempo Steffy, spinta da Reese, ha deciso di adottare Phoebe. La donna si è quindi decisa a dare una sorellina alla piccola Kelly. La scelta della Forrester è stata accettata in pieno da Liam. Il ragazzo infatti è stato molto contento dell’arrivo di una nuova neonata nella vita di Steffy e sua. L’unica che sembra non riuscire proprio a superare la morte di Beth è Hope. La ragazza non sta trovando un modo per superare il suo immenso dolore. La Sharpe, inoltre, non si sta facendo aiutare proprio da nessuno. Per far adottare a Steffy Phoebe, Taylor ha anticipato a Reese una grossa somma di denaro. Dopo aver ricevuto questi soldi, il ginecologo ha pensato di consegnare velocemente questo acconto al suo estorsore, per convincere l’uomo a non fare del male a Zoe. Liam fa la conoscenza di Phoebe. Il ragazzo, quindi, non esita a prendere in braccio la piccola con molta tenerezza. Nel compiere questo gesto, lo Spencer si rende conto che la nuova arrivata assomigli parecchio a Kelly, ma crede che si tratti solamente di una straordinaria coincidenza. Liam, inoltre, è molto felice della scelta che ha fatto Steffy, in quanto pensa che l’adozione della bambina di Florence porterà certamente un pò di pace e serenità a tutta la sua famiglia. Ad un tratto, poi, il giovane decide di andare a parlare con Hope, per dire a sua moglie che la sua ex compagna ha finalmente adottato Phoebe. Reese sta intanto continuando a portare avanti il suo piano, dal quale spera di poter guadagnare molti soldi, che li serviranno per poter riuscire a pagare i suoi debiti. L’uomo, quindi, non ha ancora detto a nessuno che la nuova arrivata in casa di Steffy, non è altro che la piccola Beth. Zoe sta indagando sul padre, e le sue ricerche la stanno portando a sospettare che l’uomo le stia nascondendo qualcosa di serio. Liam, infine, confessa a Hope che Steffy si sta prendendo cura di una nuova bambina, che diventerà dunque la sorella di Kelly.

