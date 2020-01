Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: Hope e Phoebe insieme…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 gennaio

Nel prossimo episodio di Beautiful di oggi, 21 gennaio, ci sarà un evento inaspettato. Hope, infatti, incontrerà per la prima volta Phoebe, la bambina adottata da Steffy. La Sharpe, allora, prenderà in braccio la piccola e sentirà immediatamente una forte attrazione verso di lei. Hope non saprà però che la neonata che sta abbracciando è in realtà Beth. Tra Phoebe e Hope si stabilirà allora un legame abbastanza intenso. La donna non riuscirà quindi a spiegarsi perché stia provando dei forti sentimenti nei confronti della figlia di Steffy. Zoe, dunque, incomincerà ad indagare sul padre, in quanto si insospettirà a causa dei movimenti strani del genitore. In particolare, Zoe non comprenderà il motivo della convivenza di Florence con Reese. Taylor poi sarà l’unica a sapere che dietro all’adozione di Phoebe, c’è stato il coinvolgimento del ginecologo Cunningham. Brooke, infine, non comprenderà come mai l’adozione di Phoebe si sia svolta così velocemente. Infatti il procedimento per questo genere di cose richiede un tempo molto più lungo.

Clicca qui per il riassunto della settimana

Beautiful, cosa è accaduto nelle ultime puntate?

Nell’episodio di Beautiful del 20 gennaio, si vede che anche Taylor ha aiutato Steffy ad adottare Phoebe. La donna infatti ha consegnato a Reese un anticipo sulla somma di denaro che il ginecologo ha chiesto per procedere all’adozione della figlia di Florence. Dopo aver ricevuto l’acconto dalla Hayes, il medico si mette subito in contatto con il suo estorsore. Il dottore dà allo strozzino i soldi della psichiatra, chiedendo all’uomo di risparmiare intanto la vita a Zoe. Successivamente, Reese inizia a pensare di fuggire, prima di ricevere l’altra somma di denaro da parte di Steffy. L’uomo infatti, ha paura che tutti possano scoprire che Phoebe è in realtà la piccola Beth e che lui ha fatto credere a Liam e ad Hope che la loro bambina era morta. Zoe, inoltre, continua a voler sapere dal padre cosa lui le sta nascondendo. Dall’altra parte, invece, Steffy è molto felice. La ragazza è al settimo cielo per l’arrivo di Phoebe nella sua abitazione e per aver deciso di allargare la sua famiglia. Anche Liam, poi, è contento per la scelta della giovane Forrester, perché in questo modo la figlia avrà finalmente una sorellina con cui giocare. Nei precedenti episodi di Beautiful, abbiamo assistito al fatto che Zoe sospetta che recentemente sia successo qualcosa di importante nella vita di Reese, che lei non conosce ancora. Inoltre la ragazza pensa che il ginecologo sia ancora turbato dalla morte di Beth e che non sia riuscito a superare quanto accaduto alla figlia di Liam e Hope. La giovane, però, non immagina proprio fino a che punto si è spinto Reese a causa dei suoi debiti. Steffy intanto ha deciso di adottare finalmente Phoebe, la figlia di Florence, che è in realtà Beth. La giovane Forrester sta quindi per dare una sorellina alla piccola Kelly. Ad incoraggiare Steffy in questa scelta è stato anche Liam. Ad un certo punto, la Forrester è andata ad incontrare per la prima volta la bambina, accompagnata dallo Spencer. Quest’ultimo si è trovato dunque a prendere in braccio Phoebe, non sapendo che in realtà la neonata in questione era Beth. La Forrester, alla fine, ha portato quindi nella sua casa la piccola Phoebe, non sospettando che la piccola possa essere la figlia di Hope. Quest’ultima infine non si è ancora ripresa dalla morte della sua bambina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA