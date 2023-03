Beautiful/ Anticipazioni 24 marzo: Brooke, sono tutti preoccupati per lei

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 24 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 24 marzo ci svelano che dopo aver avvertito una certa rabbia repressa verso Brooke, Taylor avverte Sheila di non causare problemi. Alla Forrester Creations, Hope racconta a Steffy e Finn del suo Capodanno ed esprime una certa preoccupazione per sua madre, che da quella sera non è stata più la stessa. Più tardi, Taylor passa a trovare sua figlia in ufficio, e la stessa le rivela quanto raccontato da Hope, ossia che Brooke sembrava piuttosto strana dopo la sera di Capodanno. Come se le fosse accaduto qualcosa. Hope, poi torna a casa da sua madre, e la trova in lacrime mentre Ridge la conforta; lì Brooke confessa anche a sua figlia di aver avuto una ricaduta la sera dell’ultimo dell’anno e di aver bevuto. Hope e Ridge le promettono che la aiuteranno a superare tutto insieme.

Beautiful, anticipazioni puntata 24 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope e Ridge cercano di rassicurare Brooke che non riesce a darsi pace per aver ceduto all’alcol. Lo stilista le chiede se è sicura che Deacon non c’entri nulla, poi le promette che farà di tutto per aiutarla, iniziando a trovare per lei un incontro di alcolisti anonimi, che potrà darle una mano a ritornare sobria. Alla Forrester Creations, Steffy racconta a sua madre di come Hope fosse visibilmente turbata per le condizioni di Brooke dopo Capodanno. Taylor pensa che la donna sia ancora adirata perché Ridge non era là con lei quella sera, ma Steffy crede che la colpa sia solo di Deacon: ultimamente ne hanno passate davvero tante a causa sua, e ha causato solamente stress alla sua famiglia. In ogni caso, la giovane Forrester è felice che sua madre sia tornata in città, è l’unica in questo momento che può offrire il giusto supporto morale.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Deacon, sotto l’effetto dell’alcol, si baciano la sera di Capodanno. L’indomani, la Logan fa fatica a ricordare l’accaduto, fino a quando lentamente ha dei ricordi. Inorridita per aver avuto una ricaduta, inizialmente lo nasconde sia a Ridge che a Hope, poi crolla e confessa tutto. Intanto Taylor si rifiuta di avere Sheila come sua paziente per via dei loro trascorsi, ma le consiglia comunque di non causare danni ai Forrester. Sheila vorrebbe solo qualcuno che la aiutasse perché vuole davvero dimostrare di essere cambiata (però non può fare a meno di pensare a come vendicarsi di Brooke). Paris e Carter si confrontano in merito al bacio che si sono dati l’ultimo dell’anno. La ragazza si dice poi sorpresa che Zende abbia voluto chiederle di sposarlo; dovrebbe sapere che non è pronta a compiere un simile passo.

