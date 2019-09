BEAUTIFUL/ Anticipazioni 24 settembre: Bill ancora in coma, Liam parla con il padre

BEAUTIFUL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Beautiful ritorna con una nuova puntata dalle 13:40 circa di oggi, martedì 24 settembre 2019. La soap americana andrà in onda come sempre su Canale 5, raccogliendo tutti i fan che attendono nuovi sviluppi sui Forrester e tutti i personaggi principali. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri: Eric e Pam discutono ancora dell’astio che Quinn prova nei confronti della donna. Pam è sicura che il motivo sia lo spettro di Stephany che income sul loro rapporto, ma non comprende ancora perchè veda il suo matrimonio come una sorta di affronto. Rivela inoltre di aver ricevuto un ultimatum dalla moglie dello stilista e ricorda ad Eric che quella casa che ora condivide con Quinn appartiene più a lui che alla moglie. Pam decide di confessare comunque ogni cosa: quando Quinn le ha chiesto se aveva preso le sue medicine, lei è andata su tutte le furie e ha detto parole di cui adesso si pente. Chiede infine a Eric se anche lui sia d’accordo con la donna e se sia il caso che lei e Charlie pensino ad un’altra location per la cerimonia. Il patriarca dei Forrester però non ha cambiato idea e promette di parlare con Quinn per appianare la situazione. Intanto, Quinn mette in guardia Charlie sulla pericolosità della futura moglie e gli ricorda tutte le malefatte di Pam. La sua convinzione è che non sia cambiata e forse lui dovrebbe riflettere bene sulla possibilità di sposarla.

Nella soap Beautiful, Bill è ancora privo di sensi e la situazione appare drammatica. Kathy però gli parla lo stesso e lo supplica di risvegliarsi presto. Ha avuto anche modo di pensare agli ultimi eventi e gli rivela di aver lottato per ritornare per un motivo preciso. Non solo per rivedere lui e Will, ma soprattutto perchè il suo desiderio più grande era di vedere il figlio crescere con suo padre. Fra lacrime e carezze, Kathy continua a sperare che possa aprire gli occhi entro breve. Nel frattempo, Eric affronta la moglie, che di contro minimizza i toni avuti con Pam. Rifiuta tra l’altro di chiudere un occhio, visto che ha fatto del suo meglio per far sentire la donna bene accetta in famiglia e in cambio è sempre stata denigrata. Pam si lamenta della sua rivale con Charlie e scopre solo in quel momento che Quinn gli ha consigliato di annullare le nozze. In ospedale, Ridge nega ogni responsabilità sul malore di Bill, ma Wyatt non gli crede. Liam invece ne approfitta per entrare nella stanza del padre: è furioso perchè vorrebbe vederlo reagire.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI DEL 24 SETTEMBRE 2019

Nella soap Beautiful il sospetto che Ridge abbia fatto del male a Bill riguarda anche le autorità. Il detective Sanchez ha deciso di indagare sull’accaduto, ma Ridge continua a ripetere la sua versione. Lui e Bill hanno litigato e di sicuro non ha mai avuto intenzione di attaccarlo, nè tanto meno di ucciderlo. Wyatt continua a credere che non stia raccontando tutta la verità e anche se pieno di rabbia, decide di entrare nella stanza del padre per parlargli. Bill non si è ancora risvegliato, ma i familiari sperano ancora che possa riprendersi al più presto. Nel frattempo, Eric e Quinn continuano a discutere di quanto accaduto fra la Fuller e Pam. Marito e moglie non la vedono allo stesso modo e il matrimonio di Charlie sembra sempre più motivo di frattura fra loro. Anche Pam non fa che ripensare alle parole di Quinn, al fatto che l’abbia definita una pazza e che abbia chiesto al suo fidanzato di non sposarla. Nonostante i tentativi di Charlie, sembra che Pam proprio non riesca a dimenticare le parole della Fuller e che sia pronta ad un nuovo faccia a faccia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA