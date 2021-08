Beautiful anticipazioni 25 agosto 2021/ Ridge-Shauna: chiesto annullamento nozze?

Cos’è successo nelle ultime puntate di Beautiful?

Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi legati alla storica soap opera Beautiful. Mentre Brooke e Quinn discutono su che cosa fará Ridge a proposito del matrimonio contratto con Shauna, arriva proprio la Fuller, e la Logan non si lascia scappare l’occasione di dirle che cosa pensa di lei. Secondo quella che é ormai a tutti gli effetti l’ex moglie di Ridge, la donna avrebbe manipolato il Forrester per convincerlo a sposarla e depositare le carte del divorzio. Tuttavia Brooke si dice intenzionata ad andare fino in fondo alla questione. Quando le due amiche restano da sole, Quinn si rende subito conto che Shauna non é felice come dovrebbe perché si sente ancora sopraffatta dai sensi di colpa. La Fuller la invita allora a non farsi così tanti scrupoli perché non hanno fatto altro che dare una piccola spinta alla volontà dello stilista. Con un po’ di fortuna nessuno scoprirá il loro segreto e a breve per Ridge, Brooke costituirà solo un pallido ricordo. Shauna vorrebbe tanto crederci ma sa benissimo che, in una situazione di totale normalità, Ridge non la avrebbe mai sposata.

Sempre nelle scorse puntare di Beautiful lo stilista intanto parla con suo padre e vuole un consiglio per riconquistare la donna che ama. Eric gli racconta di aver parlato con Brooke a suo nome, e di aver saputo che la donna si sente ancora molto ferita dal matrimonio di Ridge. Lo stilista sa non solo di aver sbagliato ma anche di avere un evidente problema nella gestione delle emozioni perché non é consueto divorziare e sposarsi nello stesso giorno, tuttavia é disposto a qualunque cosa pur di riconquistare Brooke. Steffy e Thomas discutono sui motivi che possono aver spinto il padre a lasciare Brooke e sposarsi così repentinamente con Shauna, quando la ragazza ha una fitta ed è costretta a stendersi sul divano. Dietro insistenza del fratello, ammette di aver finito gli antidolorifici e di essere passata alle medicine più blande prescritte dal Dott. Finn. A quel punto, però, Thomas la stupisce con la sua teoria. Secondo lui i dolori così forti non sono altro che una manifestazione del suo corpo che somatizza lo stress per aver perso per sempre Liam. Non può costruirsi con lo Spencer la famiglia che ha sempre desiderato e per questo motivo sfoga tutto il suo dolore in questo modo. Steffy non sa cosa rispondere: apparentemente ha accettato di buon grado il nuovo matrimonio fra Hope e Liam ma in realtà ancora non riesce a liberarsi di tutti i ricordi, compresa la gigantografia che é in soggiorno e li ritrae insieme.

Anticipazioni Beautiful puntata 25 agosto: Ridge cerca di dimostrare il suo amore a Brooke

Nelle anticipazioni di Beautiful di mercoledì 25 agosto, Ridge va da Brooke e le dice che é lei la donna con la quale vuole trascorrere il resto della sua vita e per dimostrarglielo é intenzionato a chiedere l’annullamento del matrimonio con Shauna. La Logan ammette che questo sarebbe un buon primo passo ma é ancora amareggiata per il fatto che Ridge abbia presentato le carte del divorzio. Quinn teme che Shauna possa avere dei ripensamenti e raccontare a Ridge la verità sul loro matrimonio. Per questo motivo cerca di convincerla che non hanno fatto nulla di male quella notte e che hanno assecondato la reale volontà dello stilista. Thomas insiste molto con Steffy affinché chiami il Dott. Finn per farsi prescrivere altri antidolorifici e alla fine la ragazza, sopraffatta dal dolore e dalle emozioni nel ripensare a Liam, cede e decide di contattarlo. Il medico, però, cerca di metterla in guardia sull’utilizzo prolungato di farmaci che hanno un’alta capacità di portare all’assuefazione con relativa dipendenza.

