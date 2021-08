Beautiful anticipazioni 24 Agosto 2021/ Ridge chiede a Brooke di sposarlo

Cos’è successo nelle ultime puntate di Beautiful?

Esaminiamo gli ultimi sviluppi della soap Beautiful. Steffy spinge Ridge a trovare un modo per rimettere a posto le cose con Brooke poiché é convinta che il padre potrà essere felice esclusivamente accanto alla Logan. L’uomo peró pensa di non riuscire ad ottenere il suo perdono perché sostiene che la ex moglie non voglia più sentire le sue scuse. Tuttavia invita la figlia a non prendersela con la Fulton perché a suo dire è una brava persona e non merita il disprezzo delle persone, visto che per lui rappresenta una buona amica. Più tardi a casa di Steffy giunge anche Thomas e la sorella provvede immediatamente a dargli le ultime novità, anche in relazione al matrimonio del padre.

Beautiful anticipazioni puntata 23 agosto 2021/ È tutto un piano diabolico di Quinn e Shauna?

Il ragazzo é perplesso e non pensa che Ridge avrebbe mai consapevolmente deciso di divorziare da Brooke, quindi pensa che si sia trattato di una manovra da parte di Shauna che ha tramato per farsi sposare. Ridge invece ha un duro confronto con suo padre Eric il quale gli dice di essere molto deluso dal suo comportamento perché, con il suo modo di fare, ha fatto soffrire non solo se stesso ma pure Shauna e Brooke e nessuno meritava un trattamento del genere. Nonostante ciò, però, anche lui lo invita a non arrendersi e a trovare il modo per riconciliarsi con Brooke perché é l’unica donna che può renderlo felice.

Beautiful anticipazioni 21 agosto 2021/ Ridge cerca il perdono di Brooke ma...

Sempre nelle scorse puntate della soap Beautiful Quinn invita ancora una volta Shauna a smetterla di sentirsi in colpa per aver spinto Ridge verso il divorzio e a godersi pienamente il momento perché prima o poi l’uomo si renderá conto che é proprio lei la donna con la quale desidera passate il resto della sua vita. Poi, per accontentare le richieste di suo marito, la Fuller va negli uffici della Forrester per parlare con Brooke e, almeno così vorrebbe Eric, essere empatica con lei. Ovviamente Quinn non perde l’occasione per umiliare la Logan e gongola al suo cospetto per essere riuscita nell’intento di distruggere il suo matrimonio. Brooke é consapevole del fatto che in questo momento Quinn si senta la vincitrice ed é convinta che sia in qualche modo strettamente implicata nelle nozze a suo giudizio squallide celebrate a Las Vegas ma non ha le prove per poter dimostrare che i suoi sospetti sono fondati. Quinn invece la invita ad attribuire la maternità di questo pasticcio solo a sé stessa visto che sono anni che tratta malissimo Ridge e fa di tutto per umiliarlo con continui tradimenti, quindi era abbastanza chiaro che prima o poi l’uomo si sarebbe stancato e avrebbe scelto di dividere le loro strade. Ciò é accaduto dopo l’incontro con Shauna e Quinn é sicura che l’amica saprà dare a Ridge tutto quello che Brooke non gli ha mai dato.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 agosto: Steffy prende l'ultima pillola

Anticipazioni Beautiful puntata 24 agosto: Ridge vuole farsi perdonare da Brooke e…

Nella puntata di martedì 24 agosto, mentre Eric mette in guardia sua moglie Quinn di non intromettersi nel matrimonio fra Brooke e Ridge se non vuole avere problemi anche con il suo, Ridge chiede a Carter di preparare le carte per l’annullamento del matrimonio celebrato a Las Vegas e torna da Brooke per implorarla di perdonarlo e sposarlo nuovamente.

Thomas chiacchierando con la sorella si rende conto che le sue condizioni di salute non sono affatto migliorate e quindi la invita a chiamare subito il Dott. Finn per farsi prescrivere degli altri antidolorifici. Secondo il giovane stilista della Forrester, il corpo di Steffy sta somatizzando il dolore ed esprime con queste continue fitte il disagio per aver perso per sempre Liam. Proprio per questo motivo può essere utile ricorrere a dei farmaci che la aiutino a superare questo difficile momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA