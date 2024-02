Beautiful/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Bill cerca di riconquistare Brooke ma…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 26 febbraio 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Brooke che riceverà una proposta di matrimonio inaspettata. Ora che Ridge l’ha lasciata qualcun altro cercherà di riavvicinarsi a lei.

Beautiful, anticipazioni puntata 26 febbraio 2024 su Canale 5

Nella puntata di oggi, Bill cercherà di riconquistare Brooke tornata single dopo la rottura con Ridge che, intanto, sta vivendo bellissimi momenti con Taylor. Lo Spencer rivela a Liam di voler tornare con il suo primo amore e si reca dalla Logan convinto di poterla riconquistare.

La reazione di Brooke è inaspettata: la Logan, infatti, dirà a Bill che Katie aveva ragione a non fidarsi di lui dato che ha approfittato di un suo momento di debolezza. Nonostante l’imprenditore tenti di farla ragionare per portarla dalla sua parte, Brooke è irremovibile e conferma di non voler stare insieme a nessuno che non sia Ridge. Nel frattempo, Hope venuta a sapere che lo Spencer è tornato alla carica, vuole a tutti i costi che sia suo padre Deacon a conquistare il cuore della madre, il quale le aveva già fatto una proposta di matrimonio rifiutata dalla Logan.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Brooke è devastata dalla decisione di Ridge di porre fine alla loro storia, soprattutto, non comprende le ragioni per cui fosse così furioso con lei e non le abbia dato neanche una spiegazione. Naturalmente il pubblico sa che Ridge pensa che lei abbia chiamato i servizi sociali contro Thomas.

In realtà è stato lo stesso Thomas ad orchestrare tutto, simulando la voce di Brook. Hope cerca, dunque, di consolare la madre afflitta dal dolore. Katie, invece, proverà a sedurre Carter per fargli dimenticare Quinn e sembra riuscirci…











