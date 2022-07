Beautiful/ Anticipazioni 26 luglio: Hope spinge Liam a confessare tutto, e Bill…

Beautiful, anticipazioni puntata 26 luglio: Hope spinge Liam a dire la verità, Bill lo scopre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 luglio rivelano che Hope punta il dito contro Bill. Con la sua omissione di soccorso, il miliardario ha trasformato un grave incidente stradale in un crimine ancora più grande. Secondo lei, infatti, Liam non si sarebbe comportato così, ma al contrario avrebbe chiamato i soccorsi e la polizia. Certa che le autorità possano capirlo, Hope ritiene sia giusto che Liam si liberi del peso che porta e confessi tutta la verità. Bill, intanto, scopre che il figlio ha confessato a Hope il suo crimine…

Beautiful/ Anticipazioni 22 luglio: Liam turbato, Hope scopre la verità?

Nel frattempo, Wyatt racconta a Flo dell’accesa discussione che Bill ha avuto con Thomas. Pur difendendo il padre, il giovane Spencer sottolinea quanto sia stato aggressivo con lo stilista nei riguardi della morte di Vinny poiché ha espresso tutto il suo disprezzo per il tecnico di laboratorio.

Beautiful, dove eravamo rimasti: la confessione shock di Liam

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Thomas e Bill stanno avendo un’accesa discussione sulla morte di Vinny. Lo Spencer esprime tutto il suo disprezzo per il tecnico di laboratorio, puntualizzando come abbia rovinato molte vite con le sue azioni. Thomas difende l’amico morto e intuisce che Bill potrebbe aver avuto un ottimo motivo per aver voluto far fuori Vinny, quindi lo accusa pubblicamente di averlo ucciso. In tutto questo, Wyatt è entrato in ufficio e assiste alla loro accesa lite, poi interviene per chiedere al padre una spiegazione.

Beautiful/ Anticipazioni 21 luglio: Thomas cerca la verità su Vinny, e Liam...

Intanto, Liam ha confessato a Hope di aver ucciso lui Vinny, investendolo con l’auto e poi cercando inizialmente di soccorrerlo, fino a quando non è svenuto, e Bill lo ha riportato a casa in auto. La moglie quindi si convince che il marito non possa aver commesso un atto così criminale, e che il vero colpevole è suo padre.

Beautiful/ Anticipazioni 20 luglio: Hope e Liam, notte di passione ma...

