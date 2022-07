Beautiful/ Anticipazioni 22 luglio: Liam turbato, Hope scopre la verità?

Beautiful, anticipazioni puntata 22 luglio: Liam confessa tutto a Hope?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 luglio rivelano che Thomas si troverà a parlare con Bill a proposito di Vinny. Lo stilista non si arrende e vuole scoprire la verità sulla morte del suo amico, mentre il miliardario non esita ad esprimergli tutto il suo disprezzo. Inoltre non mostra alcuna compassione per quanto accaduto a Vinny. Questo comportamento insospettisce Thomas.

Intanto Flo parla con Brooke e a Ridge alla Forrester e rivela loro che Wyatt ha avvertito una certa tensione tra Bill e Liam negli ultimi tempi. Entrambi sembrano molto preoccupati per qualcosa che riguarda la famiglia Spencer, ma tuttavia Wyatt non è riuscito a capire bene di cosa si tratti. Anche Hope ha notato un turbamento in Liam, e dopo la loro notte insieme, il giovane Spencer non sembra essere cambiato. Che stia forse pensando di confessare tutto alla moglie in merito all’incidente in cui Vinny ha perso la vita?

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope e Liam hanno ritrovato l’intesa dopo aver trascorso una serata romantica e una bellissima notte insieme. Ora la coppia si scopre più innamorata di prima. Tuttavia, l’atmosfera di gioia rischia di essere rovinata dai sensi di colpa che attanagliano Liam: lo Spencer è tormentato dai ricordi dell’incidente in cui Vinny ha perso la vita, e non riesce a godere a pieno della ritrovata intesa con sua moglie. Allo stesso tempo, sa che non riuscirà a mantenere questo segreto, anche perché Hope si è accorta che qualcosa non va in lui.

Intanto, Thomas dice a Ridge di essere molto contento che Hope sia tornata con Liam, tanto che si è offerto di badare ai bambini per lasciare la coppia da sola. Suo padre è sorpreso perché si rende conto di quanto suo figlio sia cambiato. Thomas è ancora scosso per la morte del suo amico Vinny e











