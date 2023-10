Beautiful/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: Steffy ha molte domande da fare a Li…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 ottobre ci svelano che Hope ha raccontato a Liam del selfie che ha pubblicato con i suoi genitori, chiarendo che non intendeva ferire nessuno. Il marito comprende le sue intenzioni, ma non capisce perché Brooke voleva che lei togliesse tutto. Forse non era ideale per Ridge rivivere l’odio che Deacon ha causato e come ha messo a rischio il suo matrimonio? Anche i diretti interessati parlano di quel selfie. Ridge non è arrabbiato per il selfie, ma non è neanche felice. Lui lascia la città per cinque minuti e lei invita Deacon in ufficio. Brooke chiarisce che è stata Hope a chiamarlo, cosa che ha tutto il diritto di fare, ma ammette che avrebbe dovuto andarsene nel momento in cui lo ha visto.

Beautiful/ Anticipazioni 24 ottobre 2023: Ridge e Taylor si sono baciati, e adesso?

Ridge dice che la foto non gli è piaciuta, ma consiglia di lasciarsi tutto alle spalle. Brooke è d’accordo, e può solo immaginare l’euforia che lui e Taylor stanno provando in questo momento. In ufficio, Zende riabbraccia Taylor: ha saputo di Finn. Thomas si meraviglia che Li abbia tenuto in vita suo figlio per tutto quel tempo. Nel frattempo, mentre Finn va in ospedale al controllo, Steffy guarda Li: ha molte domande da farle in merito a come abbia salvato la vita di suo marito…

Beautiful/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Finn ritrova Steffy, l'amore trionfa

Beautiful, anticipazioni puntata 27 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope e Liam trovano Brooke nel suo soggiorno e le chiedono se Ridge è tornato. La Logan spiega loro che è già andato in ufficio. Sua figlia le chiede se gli abbia menzionato del selfie, al che Brooke risponde che ne hanno già parlato. Non era contento, ma la sua attenzione è rivolta a Steffy e Finn. Hope ne è felice, ma sua madre è preoccupata: sa cosa pensa Ridge riguardo alla foto e deve essere cauta. Anche se è tornato, non si è ripreso del tutto. Dopo tutto quello che hanno passato, sente che supereranno anche questo piccolo ostacolo…

Beautiful/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Finn alla ricerca di Steffy

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn e Steffy si incontrano a Monte Carlo: l’amore finalmente trionfa. Il marito le racconta poi come Li l’abbia tenuto in vita, senza perdere minimamente le speranze. Poi è intervenuta Sheila, e tutto si è complicato. Dopo aver visto una foto condivisa da Hope che ritrae lei insieme a Brooke e Deacon, Ridge bacia Taylor, anche perché entrambi presi dall’euforia del momento per aver ritrovato Finn. I due promettono di lasciarsi tutto alle spalle, ma è chiaro che entrambi ci stiano ripensando. Tornati a Los Angeles, la famiglia è felice e condividere la gioia nel vedere Steffy e Finn di nuovo insieme ai loro bambini. Deacon, intanto, ha nascosto Sheila da lui…











© RIPRODUZIONE RISERVATA