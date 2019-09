BEAUTIFUL/ Anticipazioni 28 settembre: Bill fa una proposta choc a Brooke

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 SETTEMBRE

Dalle 13:45 in poi, gli spettatori italiani potranno assistere ad una nuova puntata di Beautiful. Si ritorna su Canale 5 oggi, sabato 28 settembre 2019, per seguire gli sviluppi della soap americana più amata nel Bel Paese. Rivediamo prima che cosa è accaduto ieri e poi scopriamo le anticipazioni: Eric continua a guardare sconsolato il ritratto della prima moglie, con lo squarcio ancora in bella vista. Quinn però lo riporta alla realtà con i suoi soliti discorsi sulla pazzia di Pam. Il marito deve ripeterle quanto la sorella di Stephanie sia importante per lui e per il resto della famiglia. Non appena azzarda a ricordarle di comportarsi come un tempo, la Fuller alza i toni e lo accusa di essere scorretto. Forrester infatti crede che il suo puntiglio con Pam e Charlie sia solo il frutto delle cattiverie di un passato che doveva essere chiuso per sempre. Intanto, Thorne e Ridge discutono del fatto che Bill si sia ripreso. Il primo teme che possa parlare e rivelare che cosa è accaduto il giorno dell’incidente, ma il fratello suggerisce di aspettare. Spencer è ancora debole, ma i medici sono positivi. Gli occhi del paziente però sono tutti per Brooke. Thorne ipotizza tra l’altro che Bill abbia organizzato un piano solo per risultare come vittima agli occhi di Logan e dell’ex moglie. Ridge invece lo ritiene colpevole di aver minacciato il suo rapporto con Brooke e del fatto che sua figlia crescerà all’interno di una famiglia divisa. Ridge si dimostra pentito delle sue azioni. Avrebbe potuto lasciar stare e permettere a Logan di vedere con i suoi occhi che razza di mostro sia Bill. Il fratello gli ricorda quindi che il primo pugno è stato sferrato proprio dal rivale. Il medico invece chiede agli affetti di Bill di lasciarlo da solo, visto che vuole sottoporlo ad altri esami. L’uomo però chiede a Brooke di rimanergli accanto.

A casa Forrester, Quinn prende le distanze dalla famiglia del marito. Ancora arrabbiata, gli fa presente che nessuno dei suoi cari si è presentato al loro matrimonio. Ai suoi occhi, il comportamento di Pam minaccia l’esistenza della loro coppia. Per questo gli chiede di rispettarla e rifiuare a sua volta che le nozze di Charlie e della donna si svolgano nella loro villa. Nel frattempo, Donna ritorna a casa senza sapere nulla di quanto accaduto. Trova però un regalo di benvenuto da parte di Katie: un completo intimo della Forrester Creation. Donna ricorda così la passione vissuta con Eric e quanto fossero felici. In quel momento, Eric continua a fare muso duro alle richieste della moglie. Nessuno dei due vuole cambiare idea. Ridge invece trattiene il fastidio nel sapere che Bill vuole che Brooke non lo lasci solo. Spencer si scusa per non essere stato degno di lei e le chiede di togliergli il ciondolo, sicuro di non voler essere più l’uomo che combatte e quello che alla fine ha fatto fuggire la donna che ama.

La discussione infinita fra Eric e Quinn è volta finalmente al termine. Dopo diverse puntate trascorse a parlare di Pam o non Pam, nozze in villa oppure no, l’imprenditore può prendersi una boccata d’aria fresca e scrollarsi di dosso gli ultimi eventi. Per riuscire a placarsi cerca anche un contatto con Thorne, non sapendo che il figlio è in ospedale con Ridge e che in casa c’è invece Donna. La sorpresa è doppia, visto che a quanto pare Donna ha deciso di indossare subito gli indumenti intimi ricevuti in regalo da Katie. I fan sanno bene anche che è proprio il pensiero di Forrester e dei bei tempi che furono ad averla spinta a fare una mossa così audace. Nel frattempo, Bill è ancora debole, ma ha forza a sufficienza per dire a Brooke che cosa intende fare. Anche se Ridge e Thorne lo hanno aggredito, lui non intende comunque denunciarli. Anzi, ne approfitta per chiedere a Logan di dare di nuovo una possibilità alla loro storia d’amore.



