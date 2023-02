Beautiful/ Anticipazioni 3 febbraio: Finn cerca risposte, Sheila mente di nuovo…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 3 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 febbraio ci svelano che Finn insiste: vuole sapere chi è il suo padre biologico. Sheila si dimostra, ancora una volta, una bugiarda ed è costretta a mentirgli, poi gli ricorda che ha Jack nella sua vita, un padre che lo ama. Il dottore è stanco delle sue risposte e se ne va. Una volta che suo figlio se n’è andato, Jack raggiunge Sheila e vuole sapere cosa si sono detti, parola per parola. Brooke se la prende con Eric per aver licenziato Donna: sua sorella sta pagando un prezzo ingiusto per non aver fatto nulla di male. La Logan, inoltre, sente che le cose che tra lui e sua moglie sono cambiate, e gli ricorda i bei temi quando era sposato con Donna. Deve esserci ancora qualcosa tra loro, poiché il suo corpo gli stava inviando un messaggio quando erano insieme. Non ha avuto la stessa reazione per Quinn perché non ama sua moglie. Pensa che Donna sia quella giusta per lui; è davvero giunto il momento di riprendersi la sua felicità.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn fa il mea culpa con Carter: si rende conto di aver messo la parola fine alla loro relazione, ma è stata molto male. La donna gli confida che tra lei e suo marito ci sono ancora problemi, e a peggiorare le cose, le sorelle Logan che si sono messe in mezzo al suo matrimonio. Carter immagina che sia difficile visto quello che è successo con Donna, e Quinn capisce che qualcuna delle Logan deve averglielo raccontato. Carter le ricorda che Eric l’ha perdonata. Quinn pensava che il problema della disfunzione erettile fosse suo, ma è stata Donna a farle capire che il problema è lei. Intanto, tornato a casa, Finn rivela a Steffy di aver incontrato Sheila al ristorante e di averle chiesto qualcosa su chi sia il suo padre naturale, senza, però, ottenere risposta.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn vuole sapere chi è il suo padre biologico e Steffy è disposta ad appoggiarlo, a patto che non contatti Sheila. Per puro caso, però, il dottore incontra sua madre al ristorante, dove è in compagnia di Jack, il quale la sta ringraziando per aver mantenuto il suo segreto sul fatto che sia lui il padre naturale di Finn. All’arrivo del figlio, Jack si nasconde, mentre Finn ne approfitta per fare domande a Sheila. Intanto, Hope e Liam discutono sull’avere Deacon nelle loro vite ma, trovandosi su due fronti opposti, alla fine non giungono a nessuna conclusione e decidono di non parlarne più per non danneggiare il loro rapporto.

